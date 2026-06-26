'हे खपवून घेणार नाही, सगळी दादागिरी - पाटीलकी आता संपली'; सदावर्तेंकडून दिना पाटलांचा बोंब मारत निषेध, एकनाथ शिंदेंवरही टीका

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून सहा खासदार यांनी बंड करुन एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिवसेनेत प्रवेश करताच खासदार संजय दिना पाटील पुन्हा एकदा जोरदार चर्चेत आले आहेत. यावेळी संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्यामुळे राज्यात त्यांच्याबद्दल नाराजीचा सूर आहे. पत्रकारांनी त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला आहे. तर इतर पक्षातील नेत्यांनीही त्यांच्या या कृत्याचा निषेध केला. अशातच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही बोंब मारत निषेध त्यांचा निषेध केला आहे.
संजय दिना पाटील यांच्या निषेध करताना सदावर्ते यांनी एकनाथ शिंदेंवरही टीका केली आहे. सदावर्ते म्हणाले की, मी या प्रकरणात पत्रकारांसोबत आहे. जितेंद्र आव्हाड योग्य बोलले आहेत. संजय दिना पाटील यांना काहीच माहीत नसून त्यांना रेडीमेड मिळालेले आहे. त्यांना संघर्ष माहीत नाही. तर त्यांना लोकशाही माहीत नाही, या शब्दात त्यांनी दिना पाटलांचा निषेध व्यक्त केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, माझा कधी संजय दिना पाटील यांच्याशी संबंध आलेला नाही. पण हा प्रकार निंदनीय आणि निषेधार्ह आहे. असे वैचारिक महाराष्ट्रात चालत नाही, महाराष्ट्र हे खपवून घेत नाही. अशा प्रवृत्त घटनेचा सगळ्यांनी सगळ्या राजकीय पक्षांनी निषेध करावा, अशी आवाहनही त्यांनी केलं. देशात संविधान लागलं तेव्हा सगळ्या दादागिरी पाटीलकी संपली आहे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पोलिसांनी थेट गुन्हा दाखल करावा त्यांनी राजकारण्यांची चिंता करू नये. आज एकनाथ शिंदेंच डोक शर्मन खाली गेल असेल. असंच चालू राहिलं तर एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नाव शिंदे टोळी असे पडेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
तसंच ते पुढे म्हणाले की, संजय दिना पाटील म्हणतात की त्यांनी पाच लोकांना मारलं. ते पाच खून कोणाचे केलेत ते त्यांनी सांगावं. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करणे गरजेचं आहे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.