'राज ठाकऱ्या तुझ्यात दम असेल तर...', 'सत्याचा मोर्चा'आधीच एकेरी उल्लेख करत सदावर्तेंचं चॅलेंज

Gunratna Sadawarte Slams Thackeray Brothers: आज मुंबईमध्ये 'सत्याचा मोर्चा'चं आयोजन विरोधकांकडून करण्यात आलेलं असतानाच गुणरत्न सदावर्तेंनी याला विरोध करताना कठोर शब्दांमध्ये ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 06:46 AM IST
'राज ठाकऱ्या तुझ्यात दम असेल तर...', 'सत्याचा मोर्चा'आधीच एकेरी उल्लेख करत सदावर्तेंचं चॅलेंज
राज ठाकरेंवर केली टीका

Gunratna Sadawarte Slams Thackeray Brothers: आज (1 नोव्हेंबर 2025 रोजी) मुंबईमध्ये विरोधकांकडून सत्याचा मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. फॅशन स्ट्रीटपासून सुरु होणारा हा मोर्चा मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयापर्यंत असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. राज ठाकरे ,उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसकडून आयोजित या मोर्चाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली असली तरी हा मोर्चा काढण्यावर विरोधक ठाम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर वकील डॉ. गुनरत्न सदावर्ते यांनी पोलीस उपायुक्त मुंडेंबरोबरच आझाद मैदान डिव्हिजन यांची भेट घेऊन परवानगी नसताना मोर्चा काढणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचं निवेदन दिलं आहे.

तेच नियम राज, उद्धव, शरद पवारांच्या मोर्चाला

"तुम्हाला सांगतो कायद्याचं राज्य आहे. राज, उद्धव, शरद पवार म्हणतात म्हणून मुंबईत चुकीचं काम चालणार नाही. त्यांनी सत्याचा मोर्चा नाही ढोंग्याचा मोर्चा आहे. हा लबाडांचा मोर्चा आहे," असा टोला सदावर्ते यांनी लगावला आहे. एवढ्यावरच न थांबता या मोर्चालाही सर्वसमान्यांप्रमाणे नियम लागू करावेत अशी मागणी सदावर्तेंनी केली आहे. "इतरांना जसे कायदे लागू आहेत तेच नियम राज, उद्धव, शरद पवारांच्या मोर्चाला आहे. उच्च न्यायालयाने आझाद मैदान ठरवून दिले आहे. दुसरीकडे मोर्चा काढता येणार नही. शरद पवारांच्या या वयात कृषीमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते त्यांना हे उलगडू नये?" असा सवाल सदावर्ते यांनी केला. 

राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख... 

"उद्धव ठाकरेंचा संजूबाबा म्हणाला की, बोलून वळवता येत नसते, सुप्रीम कोर्टाची केस तिकडे वळू असे म्हणतो. तुमच्यात निवडणूक लढायची ताकद नाही म्हणून तुम्ही हे करता. संजूबाबा शरद पवार बोलायचे निवडणुका पाहिजे," असंही सदावर्तेंनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख करत सदावर्तेंनी मनसे प्रमुखांना थेट आव्हान दिलं आहे. राज ठाकरेंमध्ये दम असेल तर त्यांनी निवडणूक थांबवून दाखवावी, असं सदावर्ते म्हणालेत. "राज ठाकऱ्या, तुझ्यात दम असेल तर चुनांव रोक के दिखाव," असं विधान त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलं. 

सुमार दर्जाचा व्यंगचित्रकार...

"नियमात मोर्चा असेल तर परवानगी द्यावी, अन्यथा नाही," अशी मागणीही सदावर्तेंनी 'सत्याचा मोर्चा'ला विरोध करताना केली आहे. "हे दळभद्री उद्या मारणार म्हणून आज गौऱ्या रचताहेत. जरांगेच्या वेळी न्यायालयाने सांगितले होते की मोर्चा ठरवून दिलेल्या जागीच केला पाहिजे. ते जर जास्त टूर टूर करू लागले तर मुसक्या आवळा. सुमार दर्जाचा व्यंगचित्रकार आणि उद्धव यांचा हा नालायक मोर्चा असून त्यांच्याकडे पाठ फिरवा," असा टोला सदावर्तेंनी लगावला आहे.

