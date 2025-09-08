HDFC बँकेकडून ग्राहकांना दिवाळीच्या अगोदरच मोठं गिफ्ट, EMI वर होणार याचा थेट परिणाम?

ऑटोमोबाईल कंपन्या आजकाल त्यांच्या कारवर लाखो रुपयांची सूट देत असताना, बँकिंग क्षेत्र देखील आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यात गुंतले आहे. सणासुदीच्या हंगामापूर्वी, देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. बँकेने निवडक कालावधींसाठी एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट) मध्ये ५ बेसिस पॉइंट्स (०.०५%) कपात केली आहे. या निर्णयाचा लाखो ग्राहकांना फायदा होईल ज्यांचे कर्ज एमसीएलआरशी जोडलेले आहे. याचा थेट परिणाम ईएमआयवर होईल आणि कर्ज घेणे थोडे सोपे होईल.
एचडीएफसी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत:
* रात्रभर आणि १ महिन्याच्या एमसीएलआर: ८.५५% (कोणताही बदल नाही)
* ३ महिन्यांच्या एमसीएलआर: ८.६०%
* ६ महिन्यांच्या आणि १ वर्षाच्या एमसीएलआर: ८.६५% पर्यंत कमी केले (पूर्वीचे ८.७०%)
* २ वर्षांच्या एमसीएलआर: ८.७०% (पूर्वीचे ८.७५%)
* ३ वर्षांच्या एमसीएलआर: ८.७५% (कोणताही बदल नाही)
म्हणजेच, ६ महिन्यांच्या आणि १ वर्षाच्या कर्जावरील ईएमआय थोडा कमी असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीकडे २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज असेल, तर EMI मध्ये दरमहा सुमारे २५० ते ३०० रुपयांची बचत होऊ शकते.
MCLR हा किमान व्याजदर आहे ज्यावर बँक कर्ज देऊ शकते. तो २०१६ मध्ये RBI ने लागू केला होता. जेव्हा जेव्हा बँक MCLR कमी करते तेव्हा त्याचा थेट कर्ज घेणाऱ्यांच्या EMI वर परिणाम होतो.
HDFC बँकेचे गृहकर्ज रेपो दराशी जोडलेले आहेत. सध्या हे दर ७.९०% ते १३.२०% दरम्यान आहेत, जे ग्राहकांच्या प्रोफाइलवर (पगारदार किंवा स्वयंरोजगार) अवलंबून आहेत.
केवळ कर्जच नाही तर HDFC बँक FD वर देखील चांगले परतावे देत आहे. १८ महिने ते २१ महिने मुदतीच्या एफडीवर बँक सामान्य ग्राहकांना ६.६०% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ७.१०% व्याज देत आहे.
एचडीएफसी बँकेचा हा निर्णय विशेषतः ज्यांचे कर्ज दीर्घकाळासाठी आहे त्यांच्यासाठी दिलासा आहे. कमी होणाऱ्या व्याजदरांमुळे त्यांच्या ईएमआयवरील भार कमी होईल आणि सणासुदीच्या काळात त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल.