शेफालीचा मृत्यू खरंच हार्ट अटॅकमुळे? फॉरेन्सिक टीम आणि पोलीस का करत आहेत शेफाली जरीवालाच्या घराची तपासणी?

Shefali Death News : "काँटा लगा" या गाण्याची प्रसिद्धी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला हिने अवघ्या 42 व्या वर्षी या जगातून निरोप घेतला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा शेफालीचं निधन हार्ट अटॅकमुळे झालं सांगण्यात येत आहे. मात्र त्यानंतर सकाळीच फॉरेन्सिकची टीम आणि पोलिसांचं पथक तिच्या घरी दाखल झाल्यामुळे शेफालीच्या मृत्यूमागील कारण काय आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अभिनेत्री शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूचं गूढ वाढत चाललंय.

शेफालीच्या मृत्यूनंतर, सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये तिचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे समोर आलंय. अहवालांनुसार, शेफालीच्या मृत्यूचं कारण हृदयविकार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर तिचं पती पराग त्यागी तिला तातडीने रुग्णालयात घेऊन गेला. पण ती रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

दुसरीकडे, हृदयविकारामुळे मृत्यू झाला की आणखी काही कारण होतं, असे प्रश्न उपस्थित केलं जात आहेत. शेफालीच्या मृत्यूनंतर मुंबई पोलीस पहाटे 1 वाजता शेफालीच्या घरी पोहोचले. पोलिसांसोबतच फॉरेन्सिक टीमही चौकशीसाठी तिच्या घरी पोहोचली. यानंतर, मृत्यूचे कारण जाणून घेण्यासाठी घरात उपस्थित असलेल्या लोकांची चौकशी केली जात आहे. पथक तपास करत आहे.

#WATCH | Mumbai: A Police team and a Forensics team arrived at the residence of actress-model Shefali Jariwala, who passed away at the age of 42. Visuals earlier this morning.

Mumbai Police say, "Her body was found at her residence in Andheri area. Mumbai Police received… pic.twitter.com/eu0ZH32TlM

— ANI (@ANI) June 28, 2025