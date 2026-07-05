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पुढचे 3 तास धोक्याचे! मुंबईत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस सुरू, घराबाहेर पडणे टाळा

मुंबईत गेल्या आठवडाभरापासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. शनिवारी झालेल्या पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले होते. तर, रविवारीही पावसाचाही जोर कायम आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:56 PM IST
पुढचे 3 तास धोक्याचे! मुंबईत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस सुरू, घराबाहेर पडणे टाळा
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पुढचे 3 तास धोक्याचे! मुंबईत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस सुरू, घराबाहेर पडणे टाळा
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