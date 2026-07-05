पुढचे 3 तास धोक्याचे! मुंबईत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस सुरू, घराबाहेर पडणे टाळा

मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाची तीव्रता वाढली आहे. शनिवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. तर रविवारीही हिच परिस्थिती कायम आहे. आजही प्रादेशिक हवामान विभागाने मुंबईसह उपनगरांना रेड अलर्ट जारी केला आहे. तसंच, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली होती. आज सकाळपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहेत. तसंच, दुपारनंतर वाऱ्याचा वेगही वाढला आहे. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे वाऱ्याचा वेग ताशी ७० ते ७७ किमी पर्यंत वाढला आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे शहरात अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं नागरिकांनी शक्यतो घराबाहेर जाणे टाळावे, असं अवाहन करण्यात येत आहे.
येत्या तीन तासांत पावसाचा जोर आणखी वाढू शकतो, अशी शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. तर, मुंबईला रेड अलर्ट दिला असून पुढील काही तास मुंबईसाठी महत्त्वाच आहेत आणि ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून उद्या सुद्धा मुंबईला आणि पालघर, रायगडला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. वेगवान वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्यामुळे मुंबईतील अनेक झाडं उन्मळून पडली आहेत. इतकंच नव्हे तर समुद्रदेखील खवळला आहे. समुद्राला भरती आल्याने उंचच उंच लाटा उसळत आहेत. मुंबई पोलीस तसेच महानगरपालिकेचे पथक समुद्रकिनाऱ्यावर गस्ती घालत आहेत.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील मध्यम तीव्रतेचे ढग असून त्यात काही ठिकाणी अधिक तीव्रतेचे पट्टे (patches) आहेत. पुढील २-३ तासांत मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी अधूनमधून पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, पुढील ३-४ तासांत काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे, असं माहिती ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ कृष्णानंद होशाळीकर यांनी दिली आहे.
5 Jul, 6.40 pm #Mumbai latest radar obs through @iitmpune Storm Detection Doppler Radar network ovr Mumbai,Thane,Navi Mumbai & arnd.— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 5, 2026
Mod intensity clouds with few strong intensity patches embedded.
Possibility of mod to intense intermittent spells during nxt 2,3 hrs@RMC_Mumbai pic.twitter.com/vlJ0c6Rs4q
उत्तर कोकण किनारपट्टी आणि अरबी समुद्रावर दाट ढग दिसून येत आहेत. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि पूर्व विदर्भाच्या काही भागांवरही दाट ढग जमा झाले आहेत.
पुढील ३-४ तासांत काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळं नागरिकांनी गरज असल्यास घराबाहेर पडा, असं अवाहन महानगर पालिकेकडून करण्यात येत आहे.
5/7: Latest satellite obs at 6 pm indicate dense clouding off North konkan coastal areas & AS. As result of depression ovr BoB, dense clouds observed ovr Odisha,Chh'garh,MP,parts of E Vidarbha too.— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 5, 2026
Possibility of mod to intense showers during nxt 3,4 hrs at isol places.Chk IMD pl pic.twitter.com/HzvUEGClXJ