मुंबईतल्या मुसळधार पावसानं तलावातील पाणी पातळीत वाढ; तरीही पाणीटंचाईची चिंता कायम

Mumbai Monsoon: मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांतील पाणीसाठ्यात हळूहळू वाढ होऊ लागली आहे. तलाव परिसरात झालेल्या दमदार पावसामुळे पाणीपातळीत सुधारणा होत असली, तरीही सध्याचा एकूण पाणीसाठा अत्यंत कमी असल्याने मुंबईवरील पाणीटंचाईचे संकट अद्याप पूर्णपणे टळलेले नाही. त्यामुळे आगामी काही दिवसांतही सातत्याने चांगला पाऊस होणे आवश्यक असल्याचे जलतज्ज्ञांचे मत आहे.
सध्या मुंबईच्या सात तलावांमध्ये एकूण 1.17 लाख दशलक्ष लिटर (ML) इतका पाणीसाठा असून, तो एकूण क्षमतेच्या केवळ 8.12 टक्के आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच दिवशी तलावांतील पाणीसाठा 43.46 टक्के इतका होता. त्यामुळे यंदाच्या मान्सूनची सुरुवात तुलनेने संथ राहिल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. तलावनिहाय पाहिल्यास विहार तलावात सर्वाधिक 57.18 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून, तेथे 15,837 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध आहे. त्यानंतर तुळशी तलावात 2,733 दशलक्ष लिटर (33.96 टक्के), मोडकसागरात 28,814 दशलक्ष लिटर (22.35 टक्के), मध्य वैतरणा तलावात 23,950 दशलक्ष लिटर (12.38 टक्के), भातसा तलावात 40,983 दशलक्ष लिटर (5.72 टक्के) आणि तानसा तलावात 5,216 दशलक्ष लिटर (3.60 टक्के) पाणीसाठा नोंदविण्यात आला आहे. मात्र, अप्पर वैतरणा तलावातील पाणीपातळी 'एलडीएल' (Lowest Draw Down Level) खाली गेल्याने तेथील उपयुक्त पाणीसाठा शून्य मानला जात आहे.
गेल्या 24 तासात तलाव परिसरात चांगला पाऊस झाला आहे. तुळशी तलाव परिसरात 207 मिमी, विहारमध्ये 195 मिमी, मध्य वैतरणामध्ये 70 मिमी, मोडकसागरात 67 मिमी, भातसा येथे 52 मिमी, तानसा येथे 51 मिमी, तर अप्पर वैतरणा परिसरात 22 मिमी पावसाची नोंद झाली. याशिवाय, भांडुप संकुलात 219 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, त्यामुळे तलावांमध्ये पाण्याची आवक वाढण्यास मदत होत आहे.
मुंबईला दररोज सुमारे 3,900 ते 4,000 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासते. शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा या सात तलावांवर अवलंबून असल्याने मान्सूनमधील प्रत्येक पावसाची सर शहरासाठी महत्त्वाची ठरते. दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत तलावांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा झाल्यास वर्षभर अखंडित पाणीपुरवठा करणे शक्य होते. मात्र, मान्सूनमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्यास पाणीकपात किंवा इतर उपाययोजना करण्याची वेळ येऊ शकते.
दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील काही दिवस मुंबई आणि तलाव क्षेत्रात मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे तलावांतील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तरीही सध्याची साठ्याची पातळी लक्षात घेता, पाणीटंचाईचे संकट पूर्णपणे दूर झाल्याचे म्हणता येणार नाही. आगामी आठवड्यांतील पावसावरच मुंबईच्या वर्षभराच्या पाणीपुरवठ्याचे चित्र मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.