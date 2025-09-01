मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील मराठा आंदोलानाबाबत कोर्टात खळबळजनक खुलासा; सरकार अडचणीत येणार?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील मराठा आंदोलनाची मुंबई हायकोर्टानं गंभीर देखल घेतली आहे. या प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टात उद्या दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टानं सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 1, 2025, 04:06 PM IST
High Court On Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : मुंबईत गोंधळ घालणाऱ्या मराठा आंदोलकांना  झटका दणारी घडामोड घडली  आहे. मराठा आंदोलकांविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल  करण्यात आली.   AMY फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.  न्यायालयाला सुट्टी असतानाही या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.  मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील मराठा आंदोलानाबाबत कोर्टात खळबळजनक खुलासा. कोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. यामुळे सरकार अडचीत येण्याची शक्यता आहे.  

मुंबईतील मराठा आंदोलनाची मुंबई हायकोर्टानं गंभीर देखल घेतली आहे. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. हायकोर्टाकडून आज कुठलेही आदेश देण्यात आले नाहीत. या प्रकरणाची हायकोर्टात उद्या दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्याच्या सुनावणीनंतर काय ते ठरवू असं कोर्टानं सांगितलं. दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टानं सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. मनोज जरांगे आणि विरेंद्र पवारांना नोटीस द्या असं कोर्टानं सांगितलं. तसंच नियम, अटींचं आंदोलकांकडून उल्लंघन होत असल्याचं कळवा असंही सरकारला सांगितलं. दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा. 2 दिवसांत परिस्थिती पूर्वपदावर आणा असं कोर्टानं सरकारला सांगितलं. 

30 आणि 31 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलनाला परवानही नव्हती

मुंबईत होऊ घातलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली.  जरांगे यांना परवानगी देताना नीट विचार करून द्या असे कोर्टाचे आदेश स्पष्ट होते.  हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला याबाबत विचारणा करण्यात आली.  राज्य सरकारनं कोर्टानं आखून दिलेल्या निर्देशांच्या अधीन राहूनच या आंदोलनाला सशर्त परवानगी दिली होती असे  महाधिवक्त्यांनी सांगितले. परवानगी देताना जर 9 ते 6 ची वेळ होती तर ती का पाळली गेली नाही? राज्य सरकारनं त्यांना परवानगी वाढवून का दिली? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला विचारला. 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजी आंदोलनासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नव्हती. राज्याचे महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी मनोज जरांगे यांचे 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन हे परावनगीविना होते असे कोर्टात सांगितले. या दोन दिवसांच्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी दिलेली नाही, असे यावेळी महाधिवक्त्यांनी यावेळी सांगितले. 

सणासुदीच्या दिवसात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. आधीच बंदोबस्ताचा ताण असलेल्या पोलीसांवर सध्या प्रचंड दबाव आहे. शनिवार-रविवारच्या आंदोलनासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नव्हती. आंदोलकांनी घालून दिलेल्या अनेक अटिशर्तींचा भंग केलाय असे  महाधिवक्तांनी सांगितले. तिथं कुणीही आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये, उघड्यावर घाण करू नये, वाहतुकीस अडथळा आणू नये, पोलिसांनी अटकाव करू नये, सायंकाळी 6 नंतर आंदोलन संपवून जागा रिकामी करावी अशा अनेक अटीशर्ती घालूनच केवळ एका दिवसाची परवानगी दिली होती असले देखील महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केले. 

पुरावे म्हणून आंदोलकांचे व्हिडिओ आणि फोटो कोर्टात सादर 

वकिल गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला.  गुणरत्न सदावर्ते आणि सरकारी वकील मुंबईत मराठा आंदोलनांनी जी गर्दी केली आहे ठिकठिकाणी आंदोलक घोषणाबाजी देत आहेत त्याबाबत  कोर्टात  माहिती दिली. पुरावे म्हणून आंदोलकांचे व्हिडिओ आणि फोटो कोर्टात सादर केले.  सीएसएमटी रेल्वे स्थानक तसेत या परिसरात चार मोठी रुग्णालये आहेत. आंदोलनामुळे येथील जनजीवन आणि अत्यंत आवश्यक यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत.  सीएसएमटी हे अत्यंत संवेदनशील ठिकाण आहे तिथे आंदोलन केल जात आहे अशी माहिती सदावर्ते यांनी दिली. आरक्षणाच्या विषयाचा विषय वेगळा आहे. तो स्वतंत्र हाताळला जाईल पण आजचा आंदोलनाचा विषय हाताळला जावा अशी सूचना महाधिवक्त्यांनी दिली.  29 ऑगस्ट 2025 रोजी  आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दिलेली आहे त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे पण पोलिसानी गुन्हा दाखल केला नाही असे सदावर्ते म्हणाले. हे कुठलं शांततापूर्ण आंदोलन सुरू आहे. सुनावणी सुरू असताना हायकोर्टाला घेराव घातला जातोय? न्यायमूर्ती, वकिलांची वाहने अडवली जात आहेत?रेल्वे स्टेशनचा ताबा घेतला गेलाय? रूग्णालयांचे रस्ते अडवले जातायत? राज्य सरकार यावर आता काही भूमिका घेणार आहे का? असे सवाल कोर्टाने उपस्थित केले आहेत.  राज्य सरकारनं या आंदोलनातील मागण्यांचा विचार करण्याकरता एक समिती तयार केली आहे.  त्या समितीच्या माध्यमातून मागण्यांचा विचारही सुरू आहे. आंदोलकांशी चर्चा देखील सुरू आहे. आंदोलक तसेच गर्दीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थिती तुम्ही कशा प्रकारे हाताळणार असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला आहे. परिस्थिती जर अशीच राहिली तर वकील देखील न्यायालयात पोहोचू शकणार नाही असे सदावर्ते म्हणाले.  या आंदोलनात थेट राजकीय हस्तक्षेप आहे का? शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून मराठा आंदोलकांना मदत पुरवली जातेय का? असे सवाल सदावर्ते यांनी उपस्थित केले.  मुख्यमंत्र्यांना थेट शिवीगाळ केली जात आहे.  सुप्रिया सुळे यांचा ताफा अडवला. महिला पत्रकारांसोबत गैरवर्तणूक केली जात आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

