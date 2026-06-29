/मुंबईत हायप्रोफाइल देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश; मराठी सिनेमातील आघाडीची अभिनेत्री, बॉलिवूड कलाकाराची सुटका!

मुंबई पोलिसांच्या सामाजिक सेवा शाखेने गिरगाव परिसरात मोठी कारवाई केली. या कारवाईत एका हायप्रोफाइल देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आलाय. या कारवाईदरम्यान मराठी मालिकांमध्ये प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या एका अभिनेत्रीची तसेच बॉलिवूडमधील एका कलाकाराची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणामुळे मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी रॅकेट चालवणाऱ्या संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. गिरगावात काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबई पोलिसांच्या सामाजिक सेवा शाखेला गिरगाव परिसरातील एका ठिकाणी देहव्यापार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून माहितीची खातरजमा केली. व्यवहार निश्चित झाल्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकला. या कारवाईत काही महिलांची सुटका करण्यात आली, तर रॅकेट चालवणाऱ्या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून काही महत्त्वाचे पुरावेही जप्त केले आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुटका करण्यात आलेल्या महिलांमध्ये मराठी दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये काम करणारी एक अभिनेत्री आणि बॉलिवूडशी संबंधित एक कलाकार असल्याचे समोर आले आहे. मात्र त्यांच्या ओळखीची माहिती पोलिसांनी जाहीर केलेली नाही. कायदेशीर कारणांमुळे तसेच पीडितांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांची नावे आणि वैयक्तिक माहिती उघड करण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणात केवळ देहव्यापारच नव्हे, तर मानवी तस्करीच्या दृष्टिकोनातूनही तपास सुरू आहे. महिलांना आमिष दाखवून किंवा आर्थिक अडचणींचा फायदा घेऊन या व्यवसायात ढकलले गेले का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. संबंधित आरोपींचे आर्थिक व्यवहार, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, संपर्क जाळे आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली जात आहे. यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का, याचाही तपास सुरू आहे.
सुटका करण्यात आलेल्या महिलांना आवश्यक वैद्यकीय तपासणी, समुपदेशन आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांचे पुनर्वसन आणि मानसिक आधार देणे महत्त्वाचे असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित महिलांचे जबाब नोंदवून त्यांना आवश्यक ती मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार, दलाल आणि रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्तींचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी नागरिकांना अशा बेकायदेशीर प्रकारांची माहिती मिळाल्यास तातडीने पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन केले आहे. समाजात मानवी तस्करी आणि देहव्यापारासारख्या गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईमुळे मुंबईतील बेकायदेशीर रॅकेटविरोधात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.