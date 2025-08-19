'मिठी नदीचा प्रश्न कायमचा सुटणार', उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं संपूर्ण प्लानिंग!

Ekanth Shinde On Mithi River: मुंबई, ठाणे जिल्ह्याला आज अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आलाय. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सर्व विभागांमध्ये सतर्क ठेवण्यात आलीय. मुंबईसह राज्यभरात पावसाची स्थिती आणि सरकारी यंत्रणेच्या कार्याविषयी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली आहे.
पाण्याची पातळी 3.9 इतकी वाढल्याने कुर्ल्यातील घरात पाणी गेलं. आता तिथली पातळी 3.4 इतकी आहे. मुंबई पालिकेने आधीच संभाव्य पुराचा धोका असलेल्या ठिकाणच्या लोकांना आधीच बाहेर काढलंय. 525 पंप मोक्याच्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. मुंबईत 6 मुख्य पंपींग स्टेशन आहेत. एक चीफ इंजिनीअर एक किडनी कार्यरत असताना फिल्डवर काम करतोय. विक्रोळी पार्कसाईडमध्ये लॅण्ड स्लाइड झाली. मुंबईत 24 तासात 350 मिमी पाऊस पडल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबई, ठाणे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक मदत दिली आहे. मुख्यमंत्रीदेखील संपूर्ण राज्यातील पावसाचा आढावा, माहिती घेत आहेत. बऱ्याच ठिकाणी नुकसान झालंय, त्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अजित पवार यांनीदेखील संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत.
कमी वेळात जास्तीचा पाऊस पडतोय. यंत्रणा नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पाठवण्यात येत आहे. मिठी नदीच्या पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा निघेल. मिठी नदीच्या खोली आणि रुंदीकरणावर काम सुरु आहे. यामुळे अनेक वर्षांचा प्रश्न सुटेल. आम्ही आयुक्तांसोबत चर्चा केली. पुर्वीची लोकसंख्या, आणि पाणी वाहून नेण्याची क्षमता याचा विचार करावा लागेल. यावर महापालिका काम करतेय.
रस्त्यावर उतरा व लोकांची मदत करा. मुंबई, महाराष्ट्रावर पावसाचे संकट आहे. यावेळी रस्त्यावर उतरून लोकांना मदतीचा हात द्या असा संदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व शिवसैनिकांना दिला.