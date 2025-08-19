मुंबईतील मिठी नदीत तरुण गेला वाहून, धक्कादायक VIDEO होतोय व्हायरल!

Mithi river Rescue Operation: बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मिठी नदीची पातळी ३.९ मीटर इतकी वाढली होती. ही बाब लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून क्रांतीनगर, कुर्ला या परिसरातील सखल भागातील सुमारे ३५० नागरिकांचे स्थलांतर हे तात्पुरत्या निवाऱ्याचे ठिकाण असणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मगनदास मथुराम मनपा शाळेत करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सदर नागरिकांच्या खानपानाची व्यवस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. मुंबईतील मिठी नदीत तरुण वाहून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.
आता समुद्राची भरती ओसरू लागल्यानंतर मिठी नदीची पातळी देखील ओसरू लागली असून ही पातळी ३.९ मीटर वरून आता ३.६ मीटर इतकी झाली आहे. मुसळधार पावसाच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व मुंबई पोलीस यांच्याद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मिठी नदी परिसरात एक मुलगा वाहून जातानाचे व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे. जोरदार पावसामुळे मिठी नदीला उग्र स्वरूप आलेले आहे. आणि त्यात मिठी नदीमध्ये हा मुलगा वाहून जातना दिसला. या मुलाला वाचवण्यासाठी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु होते. दरम्यान हा तरुण यात वाचला आहे.
Kurla Mithi River | मिठी नदी परिसरात मुलगा वाहून जातानाचा थरारक व्हिडिओ | Zee24Taas #kurla #MithiRiver #HeavyRainfall #Zee24Taas #MarathiNews pic.twitter.com/A0MVCWxyfl
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 19, 2025
