Marathi News
मुंबईतील मिठी नदीत तरुण गेला वाहून, धक्कादायक VIDEO होतोय व्हायरल!

Mithi river Rescue Operation: मिठी नदी परिसरात एक मुलगा वाहून जातानाचे व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 19, 2025, 01:41 PM IST
मुंबईतील मिठी नदीत तरुण गेला वाहून, धक्कादायक VIDEO होतोय व्हायरल!
मिठी नदीत तरुण गेला वाहून

Mithi river Rescue Operation:  बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मिठी नदीची पातळी ३.९ मीटर इतकी वाढली होती. ही बाब लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून क्रांतीनगर, कुर्ला या परिसरातील सखल भागातील सुमारे ३५० नागरिकांचे स्थलांतर हे तात्पुरत्या निवाऱ्याचे ठिकाण असणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मगनदास मथुराम मनपा शाळेत करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सदर नागरिकांच्या खानपानाची व्यवस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. मुंबईतील मिठी नदीत तरुण वाहून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.

आता समुद्राची भरती ओसरू लागल्यानंतर मिठी नदीची पातळी देखील ओसरू लागली असून ही पातळी ३.९ मीटर वरून आता ३.६ मीटर इतकी झाली आहे. मुसळधार पावसाच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व मुंबई पोलीस यांच्याद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

मिठी नदी परिसरात एक मुलगा वाहून जातानाचे व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे. जोरदार पावसामुळे मिठी नदीला उग्र स्वरूप आलेले आहे. आणि त्यात मिठी नदीमध्ये हा मुलगा वाहून जातना दिसला. या मुलाला वाचवण्यासाठी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु होते. दरम्यान हा तरुण यात वाचला आहे.

FAQ 

१. प्रश्न: मिठी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या?

उत्तर: मिठी नदीची पाण्याची पातळी ३.९ मीटरपर्यंत वाढल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून क्रांतीनगर, कुर्ला येथील सखल भागातील सुमारे ३५० नागरिकांचे स्थलांतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मगनदास मथुराम मनपा शाळेत करण्यात आले. तसेच या नागरिकांच्या खानपानाची व्यवस्था महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आली आहे.

२. प्रश्न: मिठी नदीत तरुण वाहून गेल्याच्या घटनेबाबत काय कारवाई सुरू आहे?

उत्तर: मिठी नदीत एक मुलगा वाहून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, त्याला वाचवण्यासाठी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे. जोरदार पावसामुळे नदीने उग्र स्वरूप धारण केले आहे.

३. प्रश्न: मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना कोणते आवाहन करण्यात आले आहे?

उत्तर: बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन सर्व नागरिकांना करण्यात आले आहे, जेणेकरून पावसाच्या संकटात सुरक्षितता राखली जाईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

mumbai rains weathermumbai rains updatewater logginghigh tide mumbaiमुंबईतील पावसाचे हवामान

