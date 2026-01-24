धक्क्दायक प्रकार! मालाड रेल्वे स्थानकावर एकाची धारधार शस्त्राने हत्या

एनएम कॉलेजचे ४५ वर्षीय प्राध्यापक आलोक सिंह यांची मालाड स्टेशनजवळ बोरीवली-चर्चगेट लोकल ट्रेनमध्ये एका अज्ञात व्यक्तीने चाकूने भोसकून हत्या केली. गर्दीच्या ट्रेनमधून उतरण्यावरून झालेल्या वादानंतर हा हल्ला झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.
शनिवारी रात्री बोरीवली-चर्चगेट लोकल ट्रेनमध्ये एका अज्ञात व्यक्तीने चाकूने भोसकल्याने ४५ वर्षीय प्राध्यापकाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.
मृत व्यक्तीची ओळख विलेपार्ले पश्चिम येथील नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक आलोक सिंह अशी झाली आहे. आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला असून, पोलिसांनी त्याचा शोध घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे.
पोलीस उपायुक्त (पश्चिम विभाग) सुनिता साळुंके-ठाकरे यांनी या घटनेला दुजोरा दिला असून, एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. शासकीय रेल्वे पोलिसांच्या (जीआरपी) माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी रात्री उशिरा मालाड रेल्वे स्टेशनजवळ बोरीवली-चर्चगेट लोकल ट्रेनमध्ये घडली. अज्ञात व्यक्तीने ट्रेनमध्येच प्राध्यापकावर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. दोन्ही व्यक्ती मालाड रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वर उतरले. उतरल्यानंतर, आरोपीने आपल्या खिशातून चाकूसारखे धारदार शस्त्र काढून सिंह यांच्या पोटाच्या उजव्या बाजूला भोसकले, ज्यामुळे त्यांना गंभीर दुखापत झाली.
सिंह प्लॅटफॉर्मवर कोसळले आणि त्यांना तातडीने शताब्दी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. प्राध्यापक विलेपार्लेहून मालाडला प्रवास करत होते, तेव्हा लोकल ट्रेनमधून उतरण्यापूर्वी त्यांचा वाद झाला.
प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले की, प्राध्यापक आणि अज्ञात आरोपी यांच्यात मालाड स्टेशनवर गर्दीच्या ट्रेनमधून उतरण्यावरून भांडण झाले. एका प्रत्यक्षदर्शीने दावा केला की, हल्ल्याच्या वेळी आरोपी नशेत असल्याचे दिसत होता आणि त्याने प्लॅटफॉर्मवर सिंह यांना चाकूने भोसकून पळ काढला.