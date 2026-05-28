Shocking Video : आधी रोटीवर थुंकला... मग ती तंदूरमध्ये टाकली, हॉटेलमधील किळसवाणा व्हिडीओ, कुठे घडला हा प्रकार?

Spitting On Roti Case : मुंबईचील गोरेगाव परिसरातील हॉटेलमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. हा व्हिडीओ पाहणाऱ्या व्यक्तीने संताप व्यक्त केला आहे.
मुंबईतील गोरेगाव पूर्व परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका खाजगी हॉटेलमधील कर्मचाऱ्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये संबंधित कर्मचारी हॉटेलच्या बाहेर रोटी बनवताना दिसत आहे. मात्र रोटी तयार करताना तो अस्वच्छ आणि धक्कादायक पद्धतीचा वापर करत असल्याचे दिसून आले आहे.
रोटी बनवल्यानंतर त्यावर थुंकल्याचा आरोप करण्यात येत असून त्यानंतर तीच रोटी भट्टीमध्ये टाकून ग्राहकांना दिली जात असल्याचा दावा व्हिडिओमध्ये केला जात आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अन्न सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून प्रशासनाने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. पोलिसांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेतले असून संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.
हॉटेलमध्ये गेलेल्या व्यक्तीने हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. दीपक दत्ताराम पवार असं या व्यक्तीचं नाव असून त्याने पोलिसात तक्रार केली आहे. त्याने सांगितल की, 23 मे 2026 च्या रात्री तो जेवणासाठी घरातून बाहेर पडला. आधी तो एका दुसऱ्या हॉटेलमध्ये गेला जिथे खूप गर्दी होती. त्यानंतर तो फिश कोलीवाडा हॉटेलला पोहोचला. हॉटेलमध्ये रोटी बनवणारा आचारी प्रत्येक रोटीवर थुंकत होता. त्यानंतर ती रोटी तंदूरमध्ये शेकवत होता.
सुरुवातीला दीपक यांना नेमकं काय सुरु आहे कळत नव्हतं. त्यानंतर त्यांनी हा सगळा प्रकार नीट पाहिला आणि कॅमेऱ्यात कैद केला. त्यानंतर त्यांनी हा व्हिडीओ परीसरातील लोकांना देखील दाखवला. 25 मे रोजी स्थानिक लोकांनी हा सगळा प्रकार पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिलं. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आरोपी कारागीराला आणि हॉटेल मालकाला ताब्यात घेतलं आहे.
गोरेगाव पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपास आणि चौकशीत असे समोर आले आहे की, आरोपी कौसर गफ्फार शेख हा मुंबईतील विविध हॉटेल्समध्ये बऱ्याच काळापासून तंदूर बनवण्याचे काम करत होता. तो मूळचा उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातील आहे. आरोपीने हे घृणास्पद कृत्य एखाद्या विशिष्ट मानसिक आजारामुळे केले आहे की धार्मिक किंवा सामाजिक द्वेष पसरवण्यासाठी यामागे काही वेगळा कट होता, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. पोलीस आरोपीच्या मागील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही चौकशी करत आहेत.