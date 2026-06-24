पावसात लोकलचं दार बंद करण्यावरुन वाद! धावत्या लोकलमध्ये 22 वर्षीय तरुणाला संपवलं; थरारक घटनाक्रम

पश्चिम रेल्वेच्या मार्गावरील बोरिवली आणि कांदिवली स्थानकांदरम्यान धावत्या लोकलमध्ये एका व्यक्तीची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. या संदर्भात आता रेल्वे प्रशासनाने माहिती जारी केली असून सविस्तर घटनाक्रम सांगितला आहे.
रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, 23 जून रोजी चर्चगेट ते नालासोपारा फास्ट लोकलमध्ये हा सारा प्रकार घडला. ट्रेन क्रमांक 90663 मध्ये झालेल्या या दुर्देवी चाकू हल्ल्यानंतर ट्रेन बोरिवली स्टेशनमध्ये पोहोचताच पश्चिम रेल्वेचे कर्मचारी, आरपीएफ, जीआरपी कर्मचारी आणि वैद्यकीय पथकांनी तात्काळ कारवाई केली. पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी देखील घटनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बोरिवली स्टेशनवर पोहोचल्याचं प्रशासाने सांगितलं आहे.
मयत व्यक्तीचं नाव मयंक लोहार असं असून तो 22 वर्षांचा आहे. मयंकवर प्राणघातक हल्ला करणारा आरोपी अंधेरी येथे ट्रेनमध्ये चढले आणि एकाच फर्स्ट-क्लास डब्यातून प्रवास करत होते. मुसळधार पावसात डब्याचा दरवाजा बंद करण्यावरून आरोपी आणि मयंकमध्ये वाद झाल्याचे सांगण्यात आले. या वादादरम्यान, आरोपीने पीडिताच्या पोटात चाकूने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. हा चाकू हल्ला अंधेरी आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान धावत्या ट्रेनमध्ये झाला. बोरिवली स्थानकावर, फ्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर ट्रेन पूर्णपणे थांबण्यापूर्वी आरोपी ट्रेनमधून उतरला आणि घटनास्थळावरून पळून गेला.
या घटनेचा तपास शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) करत आहे. पश्चिम रेल्वे तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत असून, जलद आणि समन्वित आपत्कालीन प्रतिसादाद्वारे सर्व प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं प्रशासाने म्हटलं आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर संबंधित पुरावे तात्काळ ताब्यात घेऊन तपास यंत्रणांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत. तपासादरम्यान अधिक तपशील समोर येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
23:04 वाजता – ट्रेन बोरिवली स्टेशनवर पोहोचली.
23:07 वाजता – आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचारी डब्यात पोहोचले आणि जखमी प्रवाशावर उपचार केले. वैद्यकीय पथक, स्ट्रेचर आणि पोर्टर डब्यात पोहोचले.
23:12 वाजता – जखमी प्रवाशाला बाहेर काढून तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी हलवण्यात आले.
23:22 वाजता – आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षातील (EMR) डॉक्टरांनी प्रवाशाची तपासणी केली आणि तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले.
23:42 वाजता – आरपीएफ (RPF) आणि जीआरपी (GRP) कर्मचाऱ्यांसोबत रुग्णवाहिकेने कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात हलवण्यात आले.