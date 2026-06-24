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पावसात लोकलचं दार बंद करण्यावरुन वाद! धावत्या लोकलमध्ये 22 वर्षीय तरुणाला संपवलं; थरारक घटनाक्रम

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये पाऊस सुरु असल्याने दरवाजा लावण्यावरुन झालेल्या वादातून एका 22 वर्षीय तरुणाची चाकूने हल्ला करुन हत्या करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:12 PM IST
पावसात लोकलचं दार बंद करण्यावरुन वाद! धावत्या लोकलमध्ये 22 वर्षीय तरुणाला संपवलं; थरारक घटनाक्रम

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पावसात लोकलचं दार बंद करण्यावरुन वाद! धावत्या लोकलमध्ये 22 वर्षीय तरुणाला संपवलं
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