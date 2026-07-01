/हिरोईन होण्यासाठी मुंबईत आलेली मराठी अभिनेत्री कशी अडकली देहव्यापाऱ्यांच्या ट्रॅपमध्ये? एका रात्रीसाठी...

मुंबईतील गिरगाव परिसरातील एका हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या कथित हायप्रोफाइल देहव्यापार रॅकेटवर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने कारवाई करत दोन महिलांची सुटका केली आहे. त्यामध्ये मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रमुख भूमिकांमध्ये काम केलेल्या एका अभिनेत्रीचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईदरम्यान एका संशयित दलालाला अटक करण्यात आली असून ती मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधित मेकअप आर्टिस्ट असल्याचा प्राथमिक तपासात दावा करण्यात आला आहे. मात्र, पोलिसांनी संबंधित अभिनेत्रींची ओळख जाहीर केलेली नाही आणि तपास सुरू असल्याने कोणत्याही व्यक्तीविषयी निष्कर्ष काढू नयेत, असेही स्पष्ट केले आहे.
मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला गिरगावातील एका हॉटेलमध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून माहितीची खात्री केली. व्यवहार निश्चित झाल्यानंतर छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत दोन महिलांची सुटका करण्यात आली आणि एका संशयित दलालाला रंगेहाथ अटक करण्यात आली.
पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली महिला आरोपी ही मराठी सिनेसृष्टीत मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करत असून तिचा अनेक अभिनेत्रींशी संपर्क होता. यातील एक अभिनेत्री ही ग्रामीण महाराष्ट्रातून मुंबईत आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर नावलौकिक मिळवण्याचे स्वप्न या अभिनेत्रीने पाहिले होते. असे असले तरी मनोरंजन विश्वातील वास्तवापासून तिला दूर जाता येत नव्हते. मागील काही महिन्यांपासून तिला अपेक्षेप्रमाणे काम मिळत नव्हते. यामुळे ती आर्थिक अडचणीत होती. अशातच आरोपी मेकअप आर्टिस्ट महिलेने तिला देह व्यापाऱ्याच्या काळ्या विश्वात ओढल्याची माहिती समोर येत आहे. या मेकअप आर्टिस्टने एका श्रीमंत ग्राहकाशी संपर्क साधला. यानंतर मराठी अभिनेत्रीचा सौदा केला. एवढेच नव्हे तर यासोबत एका बंगाली मॉडेलच्या शरीराचा सौदादेखील मेकअप आर्टिस्टने केला. एका रात्रीसाठी प्रत्येकी एक लाख अशी डील ठरली होती. अभिनेत्रींसाठी ग्राहकाकडून एकूण 2 लाख रुपयांचा व्यवहार होणार होता. मात्र पोलिसांनी वेळीच धाड टाकली. त्यामुळे दोन्ही अभिनेत्रींची देह व्यापारातून सुटका करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुटका करण्यात आलेल्या महिलांपैकी एक मराठी चित्रपटांमध्ये प्रमुख भूमिका साकारणारी अभिनेत्री आहे, तर दुसरी महिला बंगाली आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये लहान किंवा कॅमिओ भूमिका करणारी अभिनेत्री असल्याचे सांगितले जाते. दोघांचीही ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली असून त्यांच्या नावांचा अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही.
प्राथमिक चौकशीत ग्राहकांकडून मोठी रक्कम आकारली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार एका रात्रीसाठी लाखो रुपयांचा व्यवहार होत असल्याचा संशय आहे. पोलिस आर्थिक व्यवहार, पैशांचा प्रवाह आणि या रॅकेटमागील इतर व्यक्तींचा शोध घेत आहेत. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांबाबतचा तपास अद्याप सुरू आहे.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला संशयित मेकअप आर्टिस्ट अनेक कलाकारांच्या संपर्कात असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. तो कथितरित्या ग्राहक आणि महिलांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावत होता का, याचा तपास सुरू आहे. तसेच हॉटेल व्यवस्थापनाची भूमिका आणि या रॅकेटचे इतर शहरांशी असलेले संभाव्य संबंधही तपासले जात आहेत.
या घटनेनंतर मनोरंजन क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी मोठ्या शहरांत येणाऱ्या नवोदित कलाकारांसमोरील आर्थिक अडचणी, फसवणूक आणि शोषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. पोलिसांनी अशा प्रकारच्या जाळ्यात अडकण्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले असून संशयास्पद प्रस्ताव मिळाल्यास त्वरित तक्रार करण्याचेही सांगितले आहे. या प्रकरणातील सर्व महिलांना आरोपी नव्हे तर परिस्थितीनुसार संभाव्य पीडित म्हणून तपासात मदत दिली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून पोलिसांनी कोणत्याही अभिनेत्रीचे नाव किंवा ओळख अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अप्रमाणित नावांवर किंवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. पोलिसांकडून पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे.