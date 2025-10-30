English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
EVM मधून वोट चोरी कशी होते? राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दाखवले 'जादूचे प्रयोग'

Raj Thackeray: मनसेच्या मंचावरुन उपाध्याय आणि पटेल या इसमांनी ईव्हीएम प्रोग्रामिंगचे प्रात्यक्षिक दिले गेले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 30, 2025, 07:58 PM IST
EVM मधून वोट चोरी कशी होते? राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दाखवले 'जादूचे प्रयोग'
राज ठाकरे

Raj Thackeray: वोट चोरीच्या मुद्यावरुन देशभरात विरोधकांनी रान पेटवलंय. काँग्रेसन नेते राहूल गांधी यांनी कशाप्रकारे मतदान झाले याचे सादरीकरण केले. यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी देखील वरळी मतदारसंघातील मतदानाबाबत धक्कादायक खुलासा केला. यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याही पुढे जात ईव्हीएमचा कसा वापर केला जातो, याचे प्रात्यक्षिक दाखवलं.मनसेच्या मंचावरुन उपाध्याय आणि पटेल या इसमांनी ईव्हीएम हॅकचे प्रात्यक्षिक दिले. 

2 केळी, 2 कलिंगडला आणि 1 वोट सफरचंदला केले. पण प्रत्यक्षात वेगळे मतदान दिसले. तसेच ईव्हीएम मशिनवर असणाऱ्या काळ्या काचेचा कसा दुरुपयोग झाला? याचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले. काळी काच नसली तरी कशी वोट चोरी होऊ शकते, याचे प्रात्यक्षकही यावेळी दाखवण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या मशिनमध्ये असे प्रोग्राम असेल तर 4 सेंकदानंतर असे घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

काय म्हणाले राज ठाकरे ?

महाराष्ट्रातील प्रामाणिक मतदाराचा अपमान सुरु आहे. येणारे निकाल वेगळे लागणार असतील तर मताचा अपमान आहे. हे सगळ सुधारलं पाहिजे. उद्या जयपराजय कोणाचा हे नंतर बघता येईल. आपला 1 तारखेचा मोर्चा दणदणीत झाला पाहिजे. दिल्लीपर्यंत आवाज गेला पाहिजे. सर्वांनी या मोर्चात सामील व्हा. जगातील सर्व पुढारलेल्या देशात बॅलेट पेपर वापरला जातो. घराघरात जाऊन तुम्हाला चेहरे कळले पाहिजेत. दुबार भरलेयत ते नष्ट केले पाहिजेत. बाकीच्या कायदेशीर गोष्टी सुरु आहेत. टप्प्याटप्प्याने आपल्याला लढावी लागेल. प्रत्येकवेळी महाराष्ट्राने पहिलं पाऊल टाकलंय. यावेळी महाराष्ट्रच पहिलं पाऊल टाकेल. 

 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Raj ThackerayRaj Thackeray on Vote ChoriRaj Thackeray on EVMRaj Thackeray on EVM HackHow is vote Chori done

