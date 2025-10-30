EVM मधून वोट चोरी कशी होते? राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दाखवले 'जादूचे प्रयोग'

Raj Thackeray: वोट चोरीच्या मुद्यावरुन देशभरात विरोधकांनी रान पेटवलंय. काँग्रेसन नेते राहूल गांधी यांनी कशाप्रकारे मतदान झाले याचे सादरीकरण केले. यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी देखील वरळी मतदारसंघातील मतदानाबाबत धक्कादायक खुलासा केला. यानंतर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याही पुढे जात ईव्हीएमचा कसा वापर केला जातो, याचे प्रात्यक्षिक दाखवलं.मनसेच्या मंचावरुन उपाध्याय आणि पटेल या इसमांनी ईव्हीएम हॅकचे प्रात्यक्षिक दिले.
2 केळी, 2 कलिंगडला आणि 1 वोट सफरचंदला केले. पण प्रत्यक्षात वेगळे मतदान दिसले. तसेच ईव्हीएम मशिनवर असणाऱ्या काळ्या काचेचा कसा दुरुपयोग झाला? याचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले. काळी काच नसली तरी कशी वोट चोरी होऊ शकते, याचे प्रात्यक्षकही यावेळी दाखवण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या मशिनमध्ये असे प्रोग्राम असेल तर 4 सेंकदानंतर असे घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील प्रामाणिक मतदाराचा अपमान सुरु आहे. येणारे निकाल वेगळे लागणार असतील तर मताचा अपमान आहे. हे सगळ सुधारलं पाहिजे. उद्या जयपराजय कोणाचा हे नंतर बघता येईल. आपला 1 तारखेचा मोर्चा दणदणीत झाला पाहिजे. दिल्लीपर्यंत आवाज गेला पाहिजे. सर्वांनी या मोर्चात सामील व्हा. जगातील सर्व पुढारलेल्या देशात बॅलेट पेपर वापरला जातो. घराघरात जाऊन तुम्हाला चेहरे कळले पाहिजेत. दुबार भरलेयत ते नष्ट केले पाहिजेत. बाकीच्या कायदेशीर गोष्टी सुरु आहेत. टप्प्याटप्प्याने आपल्याला लढावी लागेल. प्रत्येकवेळी महाराष्ट्राने पहिलं पाऊल टाकलंय. यावेळी महाराष्ट्रच पहिलं पाऊल टाकेल.