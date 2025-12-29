Congress Candidates List: काँग्रेसच्या यादीत मुस्लिम उमेदवार किती? मराठी उमेदवारांचा आकडा किती?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Congress First List of Candiates: काँग्रेसने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसने आपल्या पहिल्या यादीत 70 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. यामध्ये अल्पसंख्यांक, मुस्लीम आणि मराठी उमेदवार किती आहेत? जाणून घ्या  

शिवराज यादव | Updated: Dec 29, 2025, 07:55 PM IST
Congress Candiates from Minorities Muslims: काँग्रेसने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसने आपल्या पहिल्या यादीत 70 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने यादी जाहीर करताना ती सर्वसमावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने यादीत अल्पसंख्यांक, मुस्लिमांनाही स्थान दिलं आहे. काँग्रेसच्या यादीत नेमक्या किती अल्पसंख्यांकांना स्थान दिलं आहे जाणून घ्या.

काँग्रेसच्या यादीत एकूण 21 मुस्लिम उमेदवारांना स्थान देण्यात आलं आहे. कुलाबा, मुंबादेवी, भायखळा, वर्सोवा, अंधेरी, कुर्ला, कलिना, वांद्रे, धारावी, सायन, मानखुर्दे, मालाड येथे मुस्लिम उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे. त्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

तसंच एकूण 36 मराठी उमेदवार आहेत. त्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

काँग्रेसने शिवडीमधून नरेंद्र राजाराम अवधूत यांना उमेदवारी दिली आहे, तसंच वडाळ्यातून रघुनाथ थवई, आणि माहीममधून दीपक वाघमारे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. 

मुंबई काँग्रेसने एक्सवर पोस्ट शेअर करत उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे. "बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक - २०२६ साठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा. आपली मुंबई घडवूया. मुंबईच्या हितासाठी काँग्रेसला निवडूया," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

 

मुंबईत काँग्रेसने वंचितशी युती केली असल्याने महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांसह थेट लढाई  असणार आहे. काँग्रेससमोर फक्त भाजपा-शिवसेना नव्हे तर ठाकरे बंधूंचंही तगडं आव्हान आहे.

'काँग्रेस नेतृत्वाने यावेळी दोन शकुनीमामांना बाजूला केल्याने युती'

काँग्रेस नेतृत्वाने यावेळी दोन शकुनीमामांना बाजूला ठेवल्यानेच वंचितने यावेळी प्रथमच मुंबईत त्यांच्याशी युती केली, असा खुलासा वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी झी 24 तासशी बोलताना केला आहे. मुंबई काँग्रेससोबत आम्ही युती केली असली तरी त्यांच्या पक्षात असलेले स्लिपर सेल्स या बोलणी प्रक्रियेत कुठेच सहभागी नव्हते. उद्या पुढे जाऊन काही गडबड होणार नाही ना, यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काळजी घ्यावी, असाही सल्ला प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. 

पुणे, पीसीएमपी मनपा इलेक्शनच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादी आता एकञ येत असल्याने खासदार सुप्रिया सुळे लवकरच केंद्रात मंञी झाल्याचं बघायला मिळेल, असाही अंदाज आंबेडकर यांनी वर्तवला आहे. दरम्यान, 1998 साली राज्यात काँग्रेस आणि रिपाई पक्षांच्या युतीत पवारांचा काहीच संबंध नव्हता, मीडियाने विनाकारण पवारांना त्याचे क्रेडिट दिले होते, सिताराम केसरी यांनी ते सर्व जुळवून आणलं होतं असंही आंबेडकर म्हणाले आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

