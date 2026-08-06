किती अमराठी चालक शिकले मराठी? 15 ऑगस्टला राहिले फक्त 9 दिवस;परिवहन मंत्र्यांचे स्पष्ट आवाहन!

महाराष्ट्रात व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या अमराठी चालकांसाठी राज्य सरकारच्या 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी शिकवणी अभियान'ला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत राज्यातील 1 लाखांहून अधिक अमराठी चालकांनी व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, उर्वरित चालकांनी 15 ऑगस्टपूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. 17 ऑगस्ट रोजी या अभियानाचा समारोप मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या चालकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत काय घडलं नेमकं? 15 ऑगस्टपर्यंत काय होणार? या सर्वावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भाष्य केलंय.
परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व अमराठी व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांना 15 ऑगस्टपूर्वी व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. आतापर्यंत एक लाखांपेक्षा अधिक चालकांनी हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले असून, उर्वरित चालकांनीही या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, मराठी शिकल्यामुळे चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ आणि आत्मीय होईल.
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात रोजगार करताना मराठी भाषेशी नाते जोडणे ही केवळ औपचारिक बाब नसून सामाजिक जबाबदारी आहे. मराठी ही सक्तीची भाषा नसून आपुलकीची आणि संवादाची भाषा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. प्रवाशांशी मराठीत काही शब्द बोलणारा प्रत्येक चालक हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा सन्मान करणारा प्रतिनिधी ठरतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी भाषा विभाग, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे अभियान राज्यभर राबविण्यात येत आहे. परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत या उपक्रमाला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण तसेच विविध साहित्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या अभियानाने आता लोकचळवळीचे स्वरूप धारण केल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
मंत्री सरनाईक यांच्या मते, मराठी ही केवळ संवादाचे साधन नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मिता, संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतीक आहे. राज्यात उपजीविका करणाऱ्या प्रत्येकाने मराठीचा आदर करावा, हा सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या प्रचार-प्रसारासाठी हा उपक्रम अधिक महत्त्वाचा ठरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
1 मेपासून सुरू झालेल्या या अभियानाचा समारोप 17 ऑगस्ट रोजी ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे होणार आहे. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आणि समारोप होणार असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांचीही उपस्थिती अपेक्षित आहे. या कार्यक्रमात प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या हजारो अमराठी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
परिवहन मंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनात 15 ऑगस्टपूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, 15 ऑगस्टनंतर प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या चालकांवर कोणती दंडात्मक कारवाई किंवा प्रशासकीय निर्णय घेतला जाईल, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या सरकारचे लक्ष अधिकाधिक चालकांनी स्वेच्छेने मराठी शिकावी, यावर आहे. "मराठीचा सन्मान, प्रवाशांशी आत्मीय संवाद आणि महाराष्ट्राशी भावनिक नाते" या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून हा उपक्रम पुढे नेण्याचा निर्धार परिवहन विभागाने व्यक्त केला आहे.