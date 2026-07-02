मॅनहोलने आतापर्यंत किती मुंबईकरांचा जीव घेतला? 2017 पासूनच्या घटनांची यादी!

मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सर्व अतिरिक्त आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक सध्या महापालिका मुख्यालयात सुरू असून, साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडल्याच्या घटनेबाबत सखोल आढावा घेतला जात आहे.बैठकीत ही घटना नेमकी कशी घडली, त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्थेत काही त्रुटी होत्या का, मॅनहोल उघडा का होता, संबंधित विभागांनी आवश्यक खबरदारी घेतली होती का, तसेच या घटनेसाठी जबाबदार कोण आहे, याबाबत सविस्तर माहिती घेतली जात आहे. दरम्यान मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झालेल्या घटनांची सविस्तर माहिती घेऊया.
मुंबई महापालिका आयुक्तांनी संबंधित विभागांकडून घटनेचा अहवाल मागवण्यात आला असून, निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. यासोबतच मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील आपत्कालीन परिस्थिती, पाणी साचलेल्या ठिकाणांची स्थिती आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचाही आढावा बैठकीत घेतला जात आहे.
29 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबईत मुसळधार पावसादरम्यान घडलेली डॉ. दीपक अमरापूरकर यांची दुर्घटना संपूर्ण देशाला हादरवणारी ठरली होती. मुंबईतील प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. दीपक अमरापूरकर प्रभादेवी-एल्फिन्स्टन रोड परिसरात साचलेल्या पाण्यातून चालत असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये वाहून गेले. दोन दिवसांच्या शोधानंतर त्यांचा मृतदेह वरळी परिसरात सापडला.त्यानंतरही मुंबईकरांना त्याच प्रकारच्या धोक्याला सामोरे जावे लागले
तपासात असे निष्पन्न झाले की, परिसरातील काही स्थानिकांनी साचलेले पाणी लवकर वाहून जावे म्हणून मॅनहोलचे झाकण उघडले होते. पोलिसांनी या प्रकरणात चार जणांना अटक केली होती. बीएमसीच्या चौकशी अहवालात कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट देत मॅनहोल स्थानिकांनी अनधिकृतपणे उघडल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला.
पावसाळ्यात मॅनहोल उघडू नयेत, असे आवाहन बीएमसीने सुरू केले. पूरप्रवण भागांतील अनेक मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या (protective grills) बसविण्यात आल्या.उघडे मॅनहोल दिसल्यास तातडीने बीएमसीला कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले. ही घटना मुंबईतील पावसाळी आपत्ती व्यवस्थापनातील मोठा टर्निंग पॉइंट मानली जाते आणि आजही मॅनहोल सुरक्षेचा संदर्भ देताना तिचा उल्लेख केला जातो.
2 जुलै 2026 – साकीनाका (खैरानी रोड): मोबाईलवर बोलत असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडली. अग्निशमन दलाच्या शोधमोहीमेनंतर त्याचा मृतदेह सापडला.
सप्टेंबर 2024 – अंधेरी: पावसामुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यावर 45 वर्षीय विमल गायकवाड उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्युमुखी पडल्या.
जून 2023 – गोवंडी: पावसाळ्यापूर्वी नाल्याची तपासणी करताना बीएमसीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी रामकृष्ण दास आणि सुधीर दास हे दोघे मॅनहोलमध्ये पडून बुडाले. या प्रकरणी कंत्राटदारासह चार जणांना अटक करण्यात आली.
ऑक्टोबर 2020 – घाटकोपर (असल्फा) येथे पावसाच्या पाण्यात उघडा मॅनहोल न दिसल्याने शीतल भानुशाली यांचा त्यात पडून मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी वरळी किनाऱ्याजवळ सापडला.