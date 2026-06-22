एका मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये एका वेळेस किती प्रवासी असतात? पिक अवर्सला किती असते प्रवाश्यांची संख्या?

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून दुपारच्या वेळेस निवांत प्रवास करताना तुम्हीपण कधीतरी या लोकल ट्रेनमधून गर्दीच्या वेळेस नेमके किती लोक प्रवास करत असतील असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. खरं तर आपल्यापैकी अनेकांनी लोकल ट्रेनच्या एका डब्यात आसन क्षमता किती आणि उभं राहून किती प्रवासी प्रवास करु शकतात याची एक संख्या लिहिलेली पाहायला मिळते. मात्र गर्दीच्या तासांमध्ये या संख्येचा आणि प्रत्यक्ष प्रवाशांचा काही संबंध असेल असं वाटत नाही. पण खरोखरच मुंबई लोकलच्या सेवेत धावणाऱ्या ट्रेनमधून एका वेळेस किती प्रवासी प्रवास करतात हे तुम्हाला माहितीये का? याचबद्दल जाणून घेऊयात...
लोकल ट्रेनच्या डब्यांच्या रचनेनुसार आणि डब्यांवर लिहिलेल्या माहितीनुसार, 12 डब्यांच्या लोकल ट्रेनमध्ये एका वेळेस एक 1000 ते 1200 प्रवासी प्रवास करु शकतात. लोकल ट्रेनमधील उभे आणि बसलेले असा एकंदरित आकडा पकडला तर हा आकडा अडीच ते साडेतीन हजार प्रवाशांपर्यंत जातो. मात्र मुंबई लोकलमध्ये सर्वाधिक गर्दीच्या वेळेस म्हणजेच पिक अवर्समध्ये ही संख्या दुप्पटीहून अधिक असते.
मुंबईमधील लोकल ट्रेन या जगातील सर्वाधिक गर्दी असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपैकी एक आहेत. या ट्रेनमध्ये प्रति चौरस मीटरमध्ये 14 ते 16 प्रवासी प्रवास करतात. पीक अवर्समध्ये म्हणजेच सकाळी सात ते दहा वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी पाच ते नऊ वाजेपर्यंत एका लोकल ट्रेनमधून साधारणपणे चार ते सहा हजार प्रवासी प्रवास करतात. हा मुंबई लोकल ट्रेनचा सुपर डेन्स क्रश लोड असल्याचं तांत्रिक भाषेत सांगतात. म्हणजेच ही या ट्रेनची एका वेळेस प्रवासी वाहून नेण्याची सर्वाधिक क्षमता आहे.
मुंबईमध्ये 12 डबा आणि 15 डबा अशा दोन क्षमतेच्या सर्वसाधारण लोकल चालवल्या जातात. 15 डबा लोकल ट्रेनमध्ये एका वेळेस पाच ते सात हजार प्रवासी प्रवास करतात.
एसी लोकलमध्ये तुलनेनं कमी प्रवासी प्रवास करतात. 2026 च्या माहितीनुसार, एसी लोकलने एका वेळेस 1600 ते 1700 प्रवासी प्रवास करतात.
मुंबई लोकल ट्रेनचा विस्तार हा एकूण सुमारे 450.9 किलोमीटर लांबीचं मुंबई लोकल ट्रेनचं जाळं आहे. यामध्ये मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, हार्बर मार्ग या प्रमुख मार्गांवर लोकल ट्रेन धावतात.