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एका मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये एका वेळेस किती प्रवासी असतात? पिक अवर्सला किती असते प्रवाश्यांची संख्या?

जागतील सर्वात व्यस्त आणि गर्दी असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेमध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनचा समावेश होतो. पण या ट्रेनमधून एका वेळेस किती प्रवासी प्रवास करतात माहितीये का?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 22, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:41 PM IST
एका मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये एका वेळेस किती प्रवासी असतात? पिक अवर्सला किती असते प्रवाश्यांची संख्या?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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