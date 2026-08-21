/Explainer : FDA आयुक्तपदी तुकाराम मुंढेंची बदली कशी झाली? मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या ऑफिसमध्ये त्या दिवशी..., आमदाराने सांगितलं सगळं

अनेक ठिकाणी बदल्या झाल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांची अन्न व औषध प्रशासन विभाग म्हणजे FDA आयुक्तपदी बदली झाली. या ठिकाणी बदली झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे धडक कारवाईचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे सर्वत्र फक्त त्यांची चर्चा आहे. त्यांच्या कारवाईमुळे भल्याभल्यांची घाबरली आहे. भेसळमुक्त महाराष्ट्रच्या मोहीमेत त्यांनी कोणालाही सोडलेलं नाही. छोट्या दुकानदारांपासून मोठ्या मोठ्या हॉटेल, कंपन्या, मेडीकल, अगदी बेकरी पासून कँटींग, क्लब सगळ्यांवर धाडी मारून कडक कारवाई केली आहे. त्यांनी मंत्रालय कँटीनपासून कोर्टाच्या कँटींगवरही धाड घातली आहे. एवढंच नाहीतर बॉलिवूड सेलिब्रिटींनाही जाहिरातीसाठी कडक इशारा आणि नियमावली दिली आहे.
अशा या तुकाराम मुंढे यांची बदल अन्न व औषध प्रशासन विभाग कशी झाली, याबद्दल अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे तरुण आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी खुलासा केला आहे. 'लेट्सअप मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत विक्रमसिंह पाचपुते यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात काय घडलं याबद्दल सांगितलं आहे.
आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी काही महिन्यांपूर्वी अॅनालॉग पनीरबद्दलचा मुद्दा विधानसभेत मांडला होता. भेसळयुक्त पनीरसंदर्भातील पाचपुते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत होते. जवळपास पाच - सात वेळा त्यांनी अॅनालॉग पनीरचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला. मुख्यमंत्र्यांना मी पनीरबद्दल गांभीर्य समजून सांगितले.
विक्रम पाचपुते यांनी तुकाराम मुंढे यांची बदली कशी झाली याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, ते दर मंगळवारी मतदारसंघातील कामासाठी मुंबईला येतात. तसंच आश्वासन समितीची बैठक असल्याने त्यांना मुंबईत यावं लागतं. ही त्यादिवसाची गोष्ट आहे. मंगळवारी मंत्रीमंडळाची बैठक होती, म्हणून आम्ही दोन चार आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसबाहेर गप्पा मारत बसलो होतो. त्यावेळी मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सहाय्यता निधीसाठी पत्र द्यायचं होतं. थोड्या वेळाने मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसमधून निरोप आला. बाहेर बसलेल्या आमदारांना आत पाठवा, असा निरोप घेऊन एक माणूस आला.
निरोप मिळाल्यानंतर आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसमध्ये आत जात असताना दुसरीकडून तुकाराम मुंढे बाहेर पडत होते. तेव्हाच शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे ऑफिसमध्ये आलेत. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना मी सांगितलं की, महेश शिंदे यांनीही एफडीएच्या संदर्भात खूप चांगले प्रश्न मांडले आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री माझ्याकडे पाहून म्हणालेत एफडीए नीटच करतो मी आता...
या सगळ्या संभाषणाचे माझ्याशिवाय समाधान अवताडे, महेश शिंदे साक्षीदार आहेत. या मुलाखतीत त्यांनी पुढे सांगितलं की, ॲनालॉग पनीर भेसळसंदर्भात मी सातत्याने प्रश्न लावून धरला होता. यावर लवकरात लवकर काही करुन उपाययोजना करावी लागेल, हा प्रश्न गांर्भीयाने घेणे गरजे आहे, असं मी मुख्यमंत्र्यांना आठ - दहा वेळा सांगितलं होतं. जेव्हा हा विषय मी लावून धरला होता. त्यावेळी अन्न आणि औषध प्रशासनाची जबाबदारी ही राजेश नार्वेकर, श्रीधर डुबे-पाटील यांच्याकडे होती.
पण मी ॲनालॉग पनीरचा मुद्दा किती गंभीर आहे, हे मुख्यमंत्री फडणवीस कायम भेटीदरम्यान पटवून दिलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनीही हा प्रश्न व्यवस्थित समजावून घेऊन योग्य माणसाकडे याची जबाबदारी दिली पाहिजे हे कुठेतरी त्यांच्याही लक्षात आलं होतं. यानंतरच मुख्यमंत्र्यांनी तुकाराम मुंढे यांची निवड केली, असं या मुलाखत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सांगितलं.