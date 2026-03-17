Mumbai News : 'ती' मागणी करताच संतापलेल्या पतीने पत्नीला धावत्या लोकलसमोर ढकलले; मृत्यूपूर्वी काही तास आधी महिलेने पोलिसांना केला होता फोन

Mumbai Crime : मुंबई उपनगरातील मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर आज धक्कादायक घटना घडली. पतीने रागाच्या भरात पत्नीला 13 वर्षाच्या मुलासमोर लोकल ट्रेनसमोर ढकलून दिले. त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पती मुलाला घेऊन घटनस्थळावरून पळून गेला. पण लोहमार्ग पोलिसांनी या नराधमाचा कसून शोध घेऊन त्याला गुजरातमधील सुरतमधून अटक केली आहे. मृत्यू महिलेचे नाव पुष्पा गुप्ता असून ती 36 वर्षांची होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार पती - पत्नीमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरु होते. पत्नी आपल्या 13 वर्षांच्या मुलासह नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर आली होती. तिचा पाठलाग करत नवराही तिथे पोहोचला. मग मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर पत्नीला गाठून त्याने वाद घ्यायला सुरुवात केली. पत्नीने जेव्हा घटस्फोटाची मागणी केली तेव्हा हा वाद विकोपाला गेला. त्यानंतर रागाच्या भरात पतीने पत्नीला समोरून येणाऱ्या लोकलसमोर ढकलून दिलं. ज्या लोकल समोर ढकललं ती कल्याणकडे जात होती. यात त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला.
त्या नराधम पतीचं नाव राजू गुप्ता असून त्याने आपल्याच 13 वर्षीय मुलासमोर पत्नीला लोकलसमोर ढकललं. राजू आणि पुष्पा मुलुंड पश्चिमेतील रामगड इथे राहत होते. त्यांना दोन मुलं आहेत. या दोघांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाद सुरु होते. त्या दोघांमधील सततच्या भांडणामुळे तिने कंटाळून पोलिसांकडेही धाव घेतली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार मृत्यूपूर्वी काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 13 फेब्रुवारीला तिने मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीनंतर ती मुलांना घेऊन उत्तर प्रदेशातील गावी आपल्या माहेरी निघून गेली होती. पण तिथे भावाने समजूत काढून तिला परत पुन्हा 14 मार्चला पतीकडे मुंबईला पाठवलं. एवढंच नाहीतर त्यांच्यामधील वाद मिटवण्याचा प्रयत्नही भावाने केला होता. पण घटनेच्या दिवशी नराधम नवऱ्याने युक्ती करून मेहुणा आणि आपल्या मोठ्या मुलाला घरात कोंडून ठेवलं. त्यानंतर पुष्पाला मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर गाठलं.