English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • मुंबई बातम्या
Mumbai News : 'ती' मागणी करताच संतापलेल्या पतीने पत्नीला धावत्या लोकलसमोर ढकलले; मृत्यूपूर्वी काही तास आधी महिलेने पोलिसांना केला होता फोन

Mumbai Crime : मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर धक्कादायक घटनेमुळे मुंबई हादरली आहे. एका पतीने आपल्या पत्नीला रागाच्या भरात धावत्या लोकलसमोर ढकलले आहे. त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 17, 2026, 04:16 PM IST
Mumbai Crime : मुंबई उपनगरातील मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर आज धक्कादायक घटना घडली. पतीने रागाच्या भरात पत्नीला 13 वर्षाच्या मुलासमोर लोकल ट्रेनसमोर ढकलून दिले. त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पती मुलाला घेऊन घटनस्थळावरून पळून गेला. पण लोहमार्ग पोलिसांनी या नराधमाचा कसून शोध घेऊन त्याला गुजरातमधील सुरतमधून अटक केली आहे. मृत्यू महिलेचे नाव पुष्पा गुप्ता असून ती 36 वर्षांची होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुलुंड स्टेशनवर नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार पती - पत्नीमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरु होते. पत्नी आपल्या 13 वर्षांच्या मुलासह नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर आली होती. तिचा पाठलाग करत नवराही तिथे पोहोचला. मग मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर पत्नीला गाठून त्याने वाद घ्यायला सुरुवात केली. पत्नीने जेव्हा घटस्फोटाची मागणी केली तेव्हा हा वाद विकोपाला गेला. त्यानंतर रागाच्या भरात पतीने पत्नीला समोरून येणाऱ्या लोकलसमोर ढकलून दिलं. ज्या लोकल समोर ढकललं ती कल्याणकडे जात होती. यात त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. 

त्या नराधम पतीचं नाव राजू गुप्ता असून त्याने आपल्याच 13 वर्षीय मुलासमोर पत्नीला लोकलसमोर ढकललं. राजू आणि पुष्पा मुलुंड पश्चिमेतील रामगड इथे राहत होते. त्यांना दोन मुलं आहेत. या दोघांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाद सुरु होते. त्या दोघांमधील सततच्या भांडणामुळे तिने कंटाळून पोलिसांकडेही धाव घेतली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार मृत्यूपूर्वी काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 13 फेब्रुवारीला तिने मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. 

 

या तक्रारीनंतर ती मुलांना घेऊन उत्तर प्रदेशातील गावी आपल्या माहेरी निघून गेली होती. पण तिथे भावाने समजूत काढून तिला परत पुन्हा 14 मार्चला पतीकडे मुंबईला पाठवलं. एवढंच नाहीतर त्यांच्यामधील वाद मिटवण्याचा प्रयत्नही भावाने केला होता. पण घटनेच्या दिवशी नराधम नवऱ्याने युक्ती करून मेहुणा आणि आपल्या मोठ्या मुलाला घरात कोंडून ठेवलं. त्यानंतर पुष्पाला मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर गाठलं. 

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbaicrime newslocallocal trainमुंबई

