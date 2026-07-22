'मला 32 बॉयफ्रेंड्स, तिला स्पर्श करण्याचा अधिकार...', एकाचवेळी कसं मॅनेज करते सर्वांना? मुंबईतील तरुणीचा धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

आज गर्लफ्रेंड असणे किंवा बॉयफ्रेंड असणे यात काही नवीन राहिलेलं नाही. अगदी शाळेतील मुला मुलींनाही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असतात. अगदी शाळेत एक कॉलेजमध्ये दुसरी आणि पुढे जाऊन तिसरी...म्हणजे अनेक ब्रेकअप पण होतात. त्यातही काही नवीन असं काहीही नाही. पण सध्या सोशल मीडियावर एका तरुणीची जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारण या तरुणीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्राम एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यात या तरुणीने कबुली दिली आहे की, तिला एक नाही दोन नाही तर तब्बल 32 बॉयफ्रेंड्स आहेत.
हो, तुम्ही जे वाचलं ते अगदी बरोबर आहे. या तरुणीने इन्टाग्रामवर @tararani या आयडीवरुन जो व्हिडीओ शेअर केला आहे, त्यात तिने तिच्या वैयक्तिक आयु्ष्यातील धक्कादायक खुलासे केले आहेत. ही तरुणी मुंबईत राहणारी असून तिने या व्हिडीओतून सांगितलं आहे की, ती एकाच वेळी 32 बॉयफ्रेंड्स कसं मॅनेज करते. तुम्हाला जाणून आश्चर्य होईल की, ती सर्वांना मॅनेज ते करते शिवाय त्यांना खुशही ठेवते. त्यासाठी तिने एक मॅनेजर ठेवला आहे. हो खरंच, या तरुणीने सांगितलं की या सगळ्यांना मॅनेज करण्यासाठी तिने एक मॅनेजर ठेवला आहे.
तिने या व्हिडीओ सांगितलं आहे की, हा मॅनेजर या 32 मुलांचे आवडी निवडीबद्दल लक्ष देतो. त्यासोबत तो भेटण्याची वेळ सगळंच मॅनेज करतो. त्यामुळे ओव्हरलॅप होत नाहीत. ती म्हणजे जेव्हा लोक मला विचारतात त्यांना सगळ्यांना एकत्र कशी सांभाळते, तर ती सांगते की, मी त्यांना individual contributors न मानता त्यांना एक टीम मानते. ती पुढे सांगते एका स्त्रीला घडवण्यासाठी किंवा सावरण्यासाठी एका मोठ्या समूहाची आवश्यकता असते.
ती म्हणाली की, तिच्याकडे एक चीफ बॉयफ्रेंड ऑफिसर देखील आहे, ज्याच नाव रोहन आहे. रोहन हा माझ्या दिवसाच्या गरजेनुसार माझ्या 32 बॉययफ्रेंच्या भेटीबद्दलच प्लॅनिंग करतो. मला कधी पैसे हवे असतात, तर कधी कौतुकाचे शब्द हवे असतात. त्यानुसार तो कुठल्या बॉयफ्रेंडला मी भेटायला पाहिजे हे ठरवत असतो.
ती पुढे म्हणाला की, रोहन माझ्या 32 बॉययफ्रेंससाठी दर तीन महिन्यांनी एक ऑफसाइट्स सहल प्लॅन करतो. याठिकाणी परिस्थिती अशी असते की, 50-50 टक्के तिथलं वातावरण असतं. अर्धा वेळ भांडणं आणि उरलेल्या उर्धा वेळात रोमान्स असतो. गंमतीशीर भाग म्हणजे ती म्हणाली की, रोहिन दर महिन्याला या बॉयफ्रेंड्सची रँकिंग देखील ठरवतो. धक्कादायक खुलासा देखील तिने केला आहे. या 32 बॉययफ्रेंपैकी फक्त दोघांनाच मला स्पर्श करण्याचा अधिकार आहे. तर त्यातील फक्त एकाच माझ्यासोबत बेडवर येण्याची परवानगी आहे.
या तरुणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यावर नेटकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहे. आता या तरुणीच्या दाव्यात किती तथ्य आहे, हे माहिती नाही. तर सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी तरुणीने केलेला हा व्हिडीओ देखील असू शकतो.