मेहता यांना मीच मराठी शिकवलं, तरीही हिंदी बोलत असतील तर..., काय म्हणाले प्रताप सरनाईक?

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी वाहतूक, कोकणासाठीच्या विशेष बस व्यवस्था, टोलमाफी, खासगी वाहनांकडून होणारी संभाव्य जादा वसुली आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. याशिवाय मनोज जरांगे यांच्या मुंबईकडे होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. काय म्हणाले प्रताप सरनाईक? सविस्तर जाणून घेऊया.
गणेशोत्सवासाठी यंदा कोकणात मोठ्या प्रमाणावर एसटी गाड्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. यंदा सुमारे ५ हजार ९०० गाड्या कोकणासाठी देण्यात येत आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर गाड्यांची मागणी करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. एसटीच्या 30 टक्के भाडेवाढीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असून, सामान्य प्रवाशांसाठी ‘लालपरी’ महत्त्वाची असल्याचं सरनाईक म्हणाले.
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात पुढील दोन महिन्यांत 1500 नव्या गाड्या दाखल होणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. मात्र, बसची संख्या वाढत असताना चालकांची कमतरता हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचं त्यांनी मान्य केलं. त्यामुळे नव्या गाड्या रस्त्यावर आणण्यासाठी आवश्यक चालकांची उपलब्धता वाढवण्यावरही सरकारचा भर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
चालकांच्या कमतरतेबाबत वित्त विभागाकडे मागणी करण्यात आली असून, आठवडाभरात त्याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. नव्या गाड्यांसाठी सुमारे 17 हजार चालकांची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. वित्त विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर कंत्राटी पद्धतीने चालकांची भरती करण्याचा मार्ग खुला होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एसटीची एकही गाडी चालकाअभावी बंद राहू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सरनाईक म्हणाले. काही ठिकाणी विना वाहक गाड्या चालवण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उपलब्ध मनुष्यबळाचं नियोजन करून कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने ड्युटी देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देताना यंदाही टोलमाफी लागू केली जाईल, असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. त्यामुळे खासगी वाहनांनी कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांना प्रवासादरम्यान टोलचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. खासगी वाहनांकडून जादा दर आकारल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित आरटीओ कार्यालयांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दहीहंडीच्या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील दिग्गज सहभागी झाल्याचा उल्लेख करत सरनाईक यांनी भाषेच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. मुंबईत राहत असाल तर मराठी बोलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असं ते म्हणाले. सूर्यकुमार यादव, बादशाह आणि सुनील शेट्टी यांनी मराठीत संवाद साधल्याचं त्यांनी सांगितलं. संजय दत्त यांनाही मराठीत बोलण्यास सांगितलं होतं आणि त्यांनी तसा प्रयत्न केला, मात्र ते कौतुक दाखवण्याऐवजी इतर बाबींनाच प्रसिद्धी दिली गेल्याची खंत सरनाईक यांनी व्यक्त केली.याच मुद्द्यावर भाजपचे नेते नरेंद्र मेहता यांच्यावर टीका करताना, “मेहतांना मीच मराठी शिकवलं”, असा दावा सरनाईक यांनी केला. मेहता यांनी हिंदीत बोलण्याऐवजी मराठीत बोलावं, अशी भूमिका घेत त्यांनी त्यांच्यावर उपरोधिक टीका केली.तरीही ते हिंदीत बोलत असतील तर मी त्यांना पुन्हा मराठीचे धडे घ्यायचे असेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं. त्यांनी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवावं, असे आवाहन सरनाईकांनी केलं.
मनोज जरांगे यांच्या मुंबईकडे होणाऱ्या आंदोलनाबाबत बोलताना सरनाईक यांनी लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं मान्य केलं. मात्र, विविध सरकारांनी दिलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करत “कोणाच्या तोंडातलं काढून देणं कसं मान्य होईल?”, असा सवाल त्यांनी केला. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात अपशब्द वापरणं खपवून घेतलं जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. कार्यकर्ते म्हणून आपल्या नेत्यांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याची भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली.