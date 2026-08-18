'मी रिक्षा चालवणार, पैसाही कमावणार पण मराठी नाही बोलणार'; यूपीच्या रिक्षाचालकाचे थेट प्रताप सरनाईकांना आव्हान!

महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी राज्य सरकारने मराठी भाषेची सक्ती केली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर इथल्या मातीतील भाषा बोलते येणे गरजेचं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य केली असून यासाठी 15 ऑगस्टची डेडलाईनदेखील देण्यात आलीय. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीदेखील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर आता थेट राज्य सरकार कायदाच करणार आहे. असे असले तरी काही परराज्यातून आलेल्या रिक्षाचालकांची मुजोरी गेलेली दिसत नाही. एका रिक्षा चालकाने थेट परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनाच मराठी बोलणार नाही, असे आव्हान दिलंय. यावर सरनाईकांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
"मराठीतून बोलणार नाही, अशी मुजोरी नवी मुंबईतील उत्तर भारतीय रिक्षा चालकाने दाखवली आहे. "पैसे कमावणार, पण मराठी बोलणार नाही", असे म्हणत रिक्षा चालकाने सरकारला आव्हान दिलंय. संजय दुबे असं या उत्तर भारतीय व्यक्तीच नाव असून व्हिडिओ ऐकल्यानंतर मराठी माणसाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही.
'मी रिक्षा चालवणार, पैसाही कमावणार पण मराठी नाही बोलणार', असे आव्हान रिक्षा चालकाने परिवहन मंत्र्यांना दिले आहे. श्रीराम संस्था प्रमुख अंतंर्गत उत्तर भारतीय विकास सेना नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष संजय दुबेने महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना दिले आहे. तुम्ही विचार करा, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी आजची डेडलाईन दिली. मराठी न बोलणाऱ्या टॅक्सी, रिक्षा चालकांना मराठी न आल्यास परवाना रद्द होईल, असे ते म्हणतात.
परप्रांतीयांनी गुलामी करा, असे हा मुजोर रिक्षाचालक आपल्या व्हिडीओमध्ये म्हणतोय. आम्ही गुलामी करणार नाही. आम्ही प्रेमान तुम्हाला इज्जत देऊ पण तुमच्या पॉवरने तुम्हाला वाटत असेल तर होणार नाही. तुमचे सरकार जास्त दिवस चालणार नाही. तुमचे सरकार लवकरच पडणार आहे. नशिबाने तुम्ही परिवहन मंत्री बनलात आणि आम्हाला थेट धमकी देता? मी जिल्हाध्यक्ष आहे. मी तुमच्या धमकीला घाबरणारुन कधी मराठी बोलणार नाही. मी गुलामी करणार नाही., असे संजय दुबे म्हणाला.
मला फोनवर धमकी आली आहे. संजय दुबे तू कुठे आहेस? मी येतो. तुझे हात-पाय तोडायचे आहेत, असे तो म्हणाला. मी त्याला कुठे येऊ विचारलं. धमकीला संजय दुबे घाबरणार नाही. मग संजय दुबे कधीच मराठी बोलणार नाही, असेही तो पुढे म्हणाला.
प्रेमाने, सन्मानाने बोललात तर आमचे सर्व यूपी बिहारी रिक्षावाले मराठी बोलतील. गुंडगिरी केलीत तर ऐकणार नाही, मनसेवाला असो, शिवसेनेवाला असो, भाजप असूदे किंवा काँग्रेसवाला असूदे. संजय दुबे कधी झुकणार नाही. आदर दिलात तर आदर मिळेल, असे संजय दुबे आपल्या व्हिडीओमध्ये म्हणाला.
मुजोर रिक्षाचालक संजय दुबेच्या व्हायरल व्हिडीओवर परिवहनमंत्री प्रतार सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक चालक मराठी शिकले आहेत. असे व्हिडीओ समोर येत आहेत. एकदा कायदा झाला आणि कारवाई सुरु झाली की यांना उत्तर दिलं जाईल, असे स्पष्टीकरण परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलंय. त्यामुळे आता या मुजोर रिक्षा चालकाच्या माफीचा व्हिडीओचा पार्ट 2 कधी येणार असा प्रश्न मराठी जनांमधून विचारला जातोय.