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IIT Bombay प्रकरण: साहिलच्या शेवटच्या फोन कॉलबद्दल हादरवणारा खुलासा; गर्लफ्रेंडला म्हणाला, 'माझ्याकडून चूक झाली, माझा याआधीचा...'

पोलिसांनी या प्रकरणाचा सर्वच दृष्टीकोनाने तपास सुरु केला असून पोलिसांनी साहिलच्या खोलीमधून त्याचं काही सामनही तपासासाठी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सामानामध्ये साहिलच्या मोबाईलचाही समावेश आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:57 AM IST
IIT Bombay प्रकरण: साहिलच्या शेवटच्या फोन कॉलबद्दल हादरवणारा खुलासा; गर्लफ्रेंडला म्हणाला, 'माझ्याकडून चूक झाली, माझा याआधीचा...'
Image Credit: साहिलचं फोनवरील शेवटचं संभाषण समोर (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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