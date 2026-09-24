IIT Bombay प्रकरण: साहिलच्या शेवटच्या फोन कॉलबद्दल हादरवणारा खुलासा; गर्लफ्रेंडला म्हणाला, 'माझ्याकडून चूक झाली, माझा याआधीचा...'

आयआयटी बॉम्बेमधील 22 वर्षीय विद्यार्थी साहिल वाकोडेच्या आत्महत्येवरुन सध्या नवीन वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच विद्यार्थी विरुद्ध प्राध्यापक असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. साहिलच्या आत्महत्येनंतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांना डीन पदावरुन अधिकृतपणे निलंबित करण्यात आलं आहे. या विषयावरुन बराच गदारोळ सुरु असतानाच दुसरीकडे पोलीस चौकशीही सुरु आहे. याच चौकशीदरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आलीू आहे. मुंबई पोलिस या प्रकरणामध्ये घटनाक्रम जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शुक्रवारी, 18 संध्याकाळी साहिल त्याच्या खोलीत गेल्यानंतर नेमकं काय घडलं यासंदर्भातील तपशील पोलीस गोळा करत आहेत.
मिड-सेमिस्टर परीक्षेत गैरप्रकार (कॉपी) करताना आणि उत्तरांसाठी 'चॅटजीपीटी'चा वापर करताना पकडला गेल्यानंतर काही तासांमध्ये साहिल वाकोडेने आत्महत्या केली. याचसंदर्भात पोलिसांनी 'सीएनएन-न्यूज 18'ला दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दुपारी दीडनंतर साहिल खोलीबाहेर पडला नाही. तपासातून असे समोर आले आहे की, दुपारी अडीच वाजण्याच्या वाजता त्याने त्याच्या प्रेयसीसोबत संवाद साधला होता. या कॉलवर त्याने, मी 'चूक' केली आहे असं कबूल केले होते.
प्रेयसीसोबत बोलताना, 'माझ्याकडून चूक झाली आहे,' असे म्हणत त्याने, "माझा याआधीचा थर्मोडायनामिक्सचा पेपर चांगला गेला नव्हता आणि आता हे घडले आहे," असंही म्हटलेलं. साहिल परीक्षेमुळे तणावाखाली असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्याच्या मैत्रिणीने त्याला शांत राहण्यास आणि धीर धरण्याचा सल्ला दिला. तसेच पुढील पेपर्सवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्लाही तिने साहिलला दिला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फोनवरील या अखेरच्या संभाषणादरम्यान साहिलने जातीविषयक कोणत्याही चर्चेचा उल्लेख केला नाही. हा त्याच्या मैत्रिणीसोबतचा शेवटचा फोन कॉल असावा, असे पोलिसांना वाटते. कारण त्यानंतर त्याने कोणाचाही फोन घेतला नव्हता.
आयआयटी बॉम्बेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग'चा विद्यार्थी असलेला साहिल वाकोडे 18 सप्टेंबर रोजी त्याच्या खोलीत मृत अवस्थेत आढळला. मिड-सेमिस्टर परीक्षेत गैरप्रकार करताना पकडला गेल्यानंतर काही तासांतच ही घटना घडली. आयआयटी बॉम्बेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तो उत्तरे मिळवण्यासाठी 'चॅटजीपीटी'चा वापर करताना आढळला होता. पर्यवेक्षक प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांनी या कथित गैरप्रकाराची माहिती महाविद्यालय प्रशासनाला दिली होती. त्यानंतर, साहिलचे समुपदेशन करण्यात आले. महाविद्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेचा त्याच्या करिअरवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही आणि त्याच्यावर कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही, अशी ग्वाही त्याला देण्यात आली होती.
मात्र, साहिलच्या पालकांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या मुलाला जातीवाचक अपशब्द वापरून त्रास देण्यात आला होता. त्यांच्या तक्रारीवरून, पवई पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता'च्या कलम 108 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा' यांच्या तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल केला आहे. या वर्षी आयआयटी बॉम्बेमध्ये विद्यार्थ्याने आत्महत्या करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी फेब्रुवारीमध्ये एका वसतिगृहात दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती, तर त्यानंतर जुलैमध्ये दुसऱ्या वर्षातील 20 वर्षीय बी.टेक. विद्यार्थ्याने कथित आत्महत्या केली होती.