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साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर IIT बॉम्बे प्रशासनाचा मोठा निर्णय? आता विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमधील प्रत्येक खोलीत...

18 सप्टेंबर रोजी साहिल हा त्याच्या खोलीमध्ये मृत अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणावरुन बराच गोंधळ सुरु असतानाच आता आयआयटी प्रशासनाचा एक निर्णय चर्चेत आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:53 AM IST
साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर IIT बॉम्बे प्रशासनाचा मोठा निर्णय? आता विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमधील प्रत्येक खोलीत...
Image Credit: या निर्णयावरुन दोन दावे केले जात आहेत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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