English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत 603 बेस्ट बस ड्रायवर निलंबित तर 58 जणांवर बडतर्फीची कारवाई

मुंबईत 603 बेस्ट बस ड्रायवर निलंबित करण्यात आले आहेत. तर 58 जणांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे.  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 10, 2026, 03:37 PM IST
मुंबईत 603 बेस्ट बस ड्रायवर निलंबित तर 58 जणांवर बडतर्फीची कारवाई

Mumbai BEST Bus Drivers Dismissed  Suspended : मुंबईत बस अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. मुंबई महापालिका विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक(BEST)चालकांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, 2022 ते 2024  दरम्यान अपघात नियमभंग  करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईत बेस्टच्या 85 बस चालकांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. 603 चालकांना निलंबित करण्यात आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिला शिस्तभंगाच्या कारवाईची माहिती 

आमदार सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईची माहिती दिल्यानंतर ही माहिती शेअर करण्यात आली. सरकारने भांडुपमध्ये 29 डिसेंबर रोजी झालेल्या अपघाताचाही उल्लेख केला, जिथे पीडितांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून 5 लाख रुपये आणि बेस्टकडून 2 लाख रुपये भरपाई मिळाली.
भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी चालकांसाठी, विशेषतः इलेक्ट्रिक बस चालवणाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्रायव्हिंग कौशल्ये सुधारण्यासाठी ड्रायव्हिंग सिम्युलेटरचा वापर आणि शहरातील रस्त्यांवरील चालकांच्या वर्तनाचे काटेकोर निरीक्षण यासारखे सुरक्षा उपाय सुरू करण्याची योजना आखली आहे.

10 हजार बेस्ट बसची गरज

मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रवाशांची गरज लक्षात घेता शहरात किमान 10 हजार बसची आवश्यकता आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. बेस्टने विविध कंत्राटदारांना सहा हजार 555 बस पुरवठ्यासाठी कार्यादेश दिले होते. मात्र कंत्राटदारांकडून बस वेळेत उपलब्ध होऊ न शकल्याने अपेक्षित प्रमाणात बससेवा वाढवता आली नाही. मार्च 2023 पर्यंत 1,300 बस उपलब्ध होणे अपेक्षित होते, मात्र सध्या केवळ 685 बस उपलब्ध झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार सुनील शिंदे यांनी, शहरात बेस्ट बसच्या वाढत्या अपघाताबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्या बोलत होत्या. बेस्ट बस संबंधित विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुंबईतील सर्व स्थानिक आमदारांसोबत बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलवण्यात येईल, असे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
बेस्ट बस चालकांकडून होणाऱ्या अपघाताबाबत मिसाळ यांनी माहिती दिली. वर्ष 2022 ते 2024 या तीन वर्षांत अपघाताच्या कारणास्तव बेस्ट आणि भाडेतत्त्वावरील बसपुरवठादार व्यवसाय संस्था यांच्या 58 बसचालकांवर बडतर्फीची तर, एकूण 603 बसचालकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तसेच इतर कारणास्तव 2022 ते 2025 या कालावधीत बेस्टच्या 63 बसचालकांवर बडतर्फीची तर, एकूण 876 निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai 603 best bus drivers have been suspendedMumbai BEST Bus Drivers Dismissed Suspendedबेस्ट बसबेस्ट बस ड्रायव्हर

इतर बातम्या

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा; महाराष्ट्रात मह...

महाराष्ट्र बातम्या