मुंबईत भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरुच; 150 जागांवर तोडगा निघाला, पण 77 जागांवर

BMC Elections 2025 : महायुतीच्या जागावाटपावर अद्यापही चर्चा सुरूच आहे. कारण भाजपची 150 जागांची मागणी आणि सेनेच्या 100 प्लस जागांच्या मागणीमुळे शिवसेना-भाजपात रस्सीखेच सुरू आहे.. त्यामुळे महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा कधी सुटणार? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यात महापालिकांचा महासंग्रमाला सुरूवात झालीय. मात्र, अद्यापही महायुतीतल्या जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाहीये. भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावर चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसात त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसंच भाजप मुंबईत 150 जागा लढवण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेत जागांवरून रस्सीखेच अद्यापही सुरू आहे.
भाजप 150 जागांवर तोडगा निघाला आहे. मात्र, 77 जागांवर अजूनही पेच कायम आहे. मुख्य म्हणजे भाजप मुंबईत 150 जागांवर जागा लढण्यावर ठाम आहे. तर शिवसेना देखील 100 प्लस जागा लढण्यावर आग्रही असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भाजप-सेनेत जागावाटपावरून चांगलीच ताणाताणी सुरु आहे, महायुतीच्या जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचं संजय शिरसाटांनी म्हटलंय. एक ते दोन दिवसात जागावाटपावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचंही संजय शिरसाट यांनी सांगितल.
नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना वेगवेगळी लढली. नगरपरिषदेत युती व्हावी ही शिवसेनेची इच्छा होती, मात्र, भाजपनं अनेक ठिकाणी युती केली नाही, मात्र, पालिका निवडणुकीच्या आधीच रवींद्र चव्हाणांनी भाजप-शिवसेनेच्या युतीची घोषणा केली. मात्र, आता शिवसेना आणि भाजपात जागावाटपावर अडलं. येत्या दोन दिवसात महायुतीच्या जागावापटपावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप 150 जागांवर लढणार का? तसंच शिंदेंची 100 प्लस जागांची मागणी पूर्ण होणार का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.