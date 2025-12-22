English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईत भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरुच; 150 जागांवर तोडगा निघाला, पण 77 जागांवर

मुंबईत भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरुच; 150 जागांवर तोडगा निघाला, पण 77 जागांवर

भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरु आहे. भाजप 150 जागांवर तोडगा निघाला आहे. मात्र, 77 जागांवर अजूनही पेच कायम आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 22, 2025, 09:45 PM IST
BMC Elections 2025 :  महायुतीच्या जागावाटपावर अद्यापही चर्चा सुरूच आहे. कारण भाजपची 150 जागांची मागणी आणि सेनेच्या 100 प्लस जागांच्या मागणीमुळे शिवसेना-भाजपात रस्सीखेच सुरू आहे.. त्यामुळे महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा कधी सुटणार? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. 

राज्यात महापालिकांचा महासंग्रमाला सुरूवात झालीय. मात्र, अद्यापही महायुतीतल्या जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाहीये. भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावर चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसात त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसंच भाजप मुंबईत 150 जागा लढवण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेत जागांवरून रस्सीखेच अद्यापही सुरू आहे.

भाजप 150 जागांवर तोडगा निघाला आहे. मात्र, 77 जागांवर अजूनही पेच कायम आहे. मुख्य म्हणजे भाजप मुंबईत 150 जागांवर जागा लढण्यावर ठाम आहे. तर शिवसेना देखील 100 प्लस जागा लढण्यावर आग्रही असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भाजप-सेनेत जागावाटपावरून चांगलीच ताणाताणी सुरु आहे,  महायुतीच्या जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचं संजय शिरसाटांनी म्हटलंय. एक ते दोन दिवसात जागावाटपावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचंही संजय शिरसाट यांनी सांगितल.

नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना वेगवेगळी लढली. नगरपरिषदेत युती व्हावी ही शिवसेनेची इच्छा होती, मात्र, भाजपनं अनेक ठिकाणी युती केली नाही, मात्र, पालिका निवडणुकीच्या आधीच रवींद्र चव्हाणांनी भाजप-शिवसेनेच्या युतीची घोषणा केली. मात्र, आता शिवसेना आणि भाजपात जागावाटपावर अडलं. येत्या दोन दिवसात महायुतीच्या जागावापटपावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप 150 जागांवर लढणार का? तसंच शिंदेंची 100 प्लस जागांची मागणी पूर्ण होणार का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
MumbaiBJP-Shiv Sena tussle over seat sharingbmc elections 2025मुंबई महापालिकाशिवसेना

