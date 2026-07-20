Add Zee Business As A Preferred Source
App

मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 10000 किलोमीटरपर्यंत विशाल ढगांचे आवरण

महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार आहे.  उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 10000 किलोमीटरपर्यंत विशाल ढगांचे आवरण निर्माण झाले आहे. यामुळे मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:55 PM IST
मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 10000 किलोमीटरपर्यंत विशाल ढगांचे आवरण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 10000 किलोमीटरपर्यंत विशाल ढगांचे आवरण
maharashtra weather5 min ago
2
CJP12 min ago
3
Priyanka Gandhi37 min ago
4
pune56 min ago
5
sonam wangchuk58 min ago