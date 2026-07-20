मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 10000 किलोमीटरपर्यंत विशाल ढगांचे आवरण

Monsoon 2026 : भारतात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. उत्तर भारतापासून जपानपर्यंत 7,000 ते 10,000 किलोमीटर पर्यंत विशाल ढगांचे आवरण तयार झाले आहे. सॅटेलाईट इमेजमध्ये ढगांचे दाट आवरण दिसत आहे. मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. 21 जुलैपासून देशभरात पावसाचा जोर वाढणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुसळधार पावसामुळे 14 जणांचा मृत्ययू झाला आहे. महाराष्ट्राला देखील पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) उद्या, 21 जुलैसाठी मुंबई ठाणे, रायगडला 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. यानुसार, काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची आणि 50 ते 60 किमी प्रति तास वेगाने अधूनमधून जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी, पालघरला येलो अलर्ट, सिंधुदुर्गला ग्रीन अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिमी घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर पुन्हा वाढला असला तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यात अजूनही सरासरीच्या निम्मा देखील पाऊस पडलेला नाही, असं निरिक्षण पुणे वेधशाळेनं नोंदवलंय...पुढचे चार दिवस कोकण किनारपट्टीचा उत्तरी भाग आणि पश्चिम घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस पडेलं असंही वेधशाळेनं म्हटलं आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे आणि भूस्खलनामुळे 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हवामान विभागाने 23 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. श्री अमरनाथ यात्रा सलग दुसऱ्या दिवशी स्थगित करण्यात आली आहे.
आठवडाभर गायब झालेल्या पावसाचे पुन्हा दमदार आगमन होणार आहे. भारतात मान्सूनचा पट्टा पुन्हा सक्रिय होणार आहे. पूर्व-मध्य भारतावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. मान्सूनच्या अक्षाचा पश्चिम भाग मैदानी प्रदेशाकडे सरकत आहे. बंगालच्या उपसागरातून येणारे आर्द्र पूर्वेकडील वारे आणि अरबी समुद्रातून येणारे आर्द्र नैऋत्येकडील वारे एकत्र येत आहेत. या संयोगामुळे चांगला पाऊस होणार आहे. 21 ते 25 जुलै दरम्यान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, पूर्व आणि मध्य राजस्थान, चंदीगड आणि पंजाबमध्ये सर्वत्र मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. तुरळक भागांमध्ये अतिवृष्टीही होऊ शकते.