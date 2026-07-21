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मान्सून सगळ्यांची झोप उडवणार? भारताचा 70 टक्के भाग अधिक थंड, उंच आणि दाट ढगांनी झाकला, ISROचे धडकी भरवणारे फोटो

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (22 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ): मान्सूनबाबत  सगळ्यांची झोप उडवणारी अपडेट समोर आली आहे.  भारताचा 70 टक्के भाग अधिक थंड, उंच आणि दाट ढगांनी झाकला आहे.  ISROच्या सॅटेलाईट इमेजवरुन पावसाच्याच्या स्थितीचा अंदजा वर्तवण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:59 PM IST
मान्सून सगळ्यांची झोप उडवणार? भारताचा 70 टक्के भाग अधिक थंड, उंच आणि दाट ढगांनी झाकला, ISROचे धडकी भरवणारे फोटो

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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