मान्सून सगळ्यांची झोप उडवणार? भारताचा 70 टक्के भाग अधिक थंड, उंच आणि दाट ढगांनी झाकला, ISROचे धडकी भरवणारे फोटो

22 जुलै 2026 उद्याचे हवामान : येत्या काही दिवसात मान्सून सगळ्यांचीच जोप उडवणार आहे. भारताचा 70 टक्के भाग अधिक थंड, उंच आणि दाट ढगांनी झाकला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) उपग्रहांनी घेतलेल्या छायाचित्रांमधून संपूर्ण भारतात ढग अधिक पसरत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 22 जुलै रोजी भारतातील 14 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे.
मुंबईला पावसाचा यलो अलर्ट, तुरळक पावसाच्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे. मुंबईला आज ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला होता मात्र सकाळपासून ढगाळ वातावरण आहे. हवामान विभागाने मुंबईसह सिंधुदुर्ग कोल्हापूर अहिल्यानगर सांगलीला यलो अलर्ट दिला आहे. ठाणे रायगड पालघरला अद्याप ऑरेंज अलर्ट असून मुसळधार पावसाच्या जोरदार सरी बरसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
इस्रोच्या इनसॅट-३डीआर उपग्रहाच्या आणि आयएमडीच्या फोटोंमध्ये पांढरे ढग दिसत आहेत. भारताचा 70 टक्के भाग अधिक थंड, उंच आणि दाट ढगांनी झाकल्याचे सॅटेलाईट इमेजमध्ये दिसत आहे. जून महिन्यात समाधानकारक मान्सून झाला नाही. त्यातच मान्सूनमध्ये खंड पडला. यामुळे देशावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले. जुलैच्या मध्यावर मान्सूनची स्थिती पूर्णपणे बदलल्याचे दिसत आहे. मान्सूनचा पट्टा सक्रिय झाला आहे.
अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून आर्द्रतेचा जोरदार प्रवाह सुरू झाला आहे. जवळपास संपूर्ण भारतावर दाट ढगांचे आवरण तयार झाले आहे. मान्सूनचा एक नवीन सक्रिय टप्पा झाला असल्याचे हवामानशास्त्रज्ञ सांगतात. या टप्प्यामुळे मुसळधार पाऊस, मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो. मान्सून अधिक शक्तीशाली होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) विविध देशात मान्सूनची स्थिती कशी असेल याचा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील 4 ते 5 दिवस वायव्य आणि ईशान्य भारतात सक्रिय मान्सूनची स्थिती कायम राहील. जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश , उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम आणि मेघालयमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसासह अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे.
वायव्य भारतात, जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखमध्ये 24 जुलैपर्यंत पावसाचा अलर्ट आहे. हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये 26 जुलैपर्यंत मुसळधार पाऊस पडणार आहे.
पूर्व उत्तर प्रदेश , हरियाणा, दिल्ली आणि पंजाबमध्ये 23 जुलैपर्यंत मान्सूनची स्थिती समाधानकारक राहील. 23 ते 26 जुलै दरम्यान पूर्व राजस्थानमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मध्य भारतात, छत्तीसगड, पूर्व मध्य प्रदेश आणि विदर्भात 26 जुलैपर्यंत पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पूर्व भारतात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि उप- हिमालयीन पश्चिम बंगालमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
ईशान्य भारतात, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय आणि इतर राज्यांमध्ये सतत पाऊस पडेल. पश्चिम भारतात, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि गुजरात या भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढू शखते. मात्र, दक्षिण भारतात, पश्चिम मध्य आणि दक्षिण द्वीपकल्पांमध्ये पाऊस कमी राहील. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या काही भागांमध्ये तुरळक पाऊस पडेल असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.