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महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; ताशी 85 च्या स्पीडने वारे वाहणार

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (23 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ):  23 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे. मुसळदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:48 PM IST
महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; ताशी 85 च्या स्पीडने वारे वाहणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; ताशी 85 च्या स्पीडने वारे वाहणार
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