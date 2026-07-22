महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; ताशी 85 च्या स्पीडने वारे वाहणार

23 जुलै 2026 उद्याचे हवामान : देशभरात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. हवामान खात्याने 23 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना अलर्ट दिला आहे. 85 च्या स्पीडने वारे वाहणार आहेत. अनेक राज्यांमध्ये मुसळधरा पाऊस पडणार आहे. उत्तराखंड, हिमाचल आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या डोंगराळ भागात भूस्खलनाची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.
हवामान विभागाने 23 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, जोरदार मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. काही भागांमध्ये ताशी 80 ते 85 किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन ते चार दिवस पूर्व भारतात मान्सून आणखी सक्रिय राहील असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. येथे 'ऑरेंज अॅलर्ट' देण्यात आला आहे. पुणे घाट परिसरालाही 'रेड अॅलर्ट' देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुणे जिल्ह्याच्या घाट माथ्यांवर ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.
राजधानी दिल्लीत मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील कमाल तापमान 39 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 31 अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. मुसळधार पावसामुळे जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बंगाल आणि ईशान्य भारतात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांचा संपर्क तुटला आहे. हवामान विभागाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात ते महाराष्ट्रासाठी उद्या पावसाचा इशारा जारी केला आहे. २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पाऊस किंवा मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.