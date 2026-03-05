English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
Mumbai Traffic Advisory: भारत-इंग्लंड सामन्याआधी मुंबईत ट्रॅफीक अलर्ट, पोलिसांनी काय केलंय आवाहन?

Mumbai Traffic Advisory: भारत-इंग्लंड टी-20 सेमीफायनल हा एक मोठा क्रिकेट सामना आहे, जो मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 06:22 PM IST
मुंबई वाहतूक

Mumbai Traffic Advisory: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील रोमांचक टी-20 सेमीफायनल सामन्यापूर्वी मुंबई ट्रॅफिक पोलिसांनी एक महत्त्वपूर्ण ट्रॅफिक अलर्ट जारी केला आहे. हा सामना वानखेडे स्टेडियममध्ये संध्याकाळी 7 वाजता होणार असून, गेट्स दुपारी 4 वाजता उघडण्यात आले आहेत. हजारो प्रेक्षकांच्या गर्दीमुळे मरीन ड्राइव आणि आजूबाजूच्या भागात वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी नागरिकांना पूर्वनियोजन करून वैकल्पिक मार्ग निवडण्याचा आणि असुविधा टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. हे अलर्ट सोशल मीडियावर (X, पूर्वी ट्विटर) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे शहरातील दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून पोलिसांनी सहकार्याची अपील केली आहे. 

भारत-इंग्लंड टी-20 सेमीफायनल हा एक मोठा क्रिकेट सामना आहे, जो मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल. दुपारपासूनच प्रेक्षकांची गर्दी वाढलेली दिसतेय. मुंबई ट्रॅफिक पोलिसांनी या सामन्यामुळे होणाऱ्या गर्दीचा विचार करून ट्रॅफिक अलर्ट जारी केला आहे. मुख्य कारण म्हणजे हजारो प्रेक्षकांच्या येण्या-जाण्यामुळे मरीन ड्राइव आणि स्टेडियमच्या आजूबाजूच्या रस्त्यांवर जाम होण्याची शक्यता. 

पोलिसांनी सांगितले की, या भागात नेहमीच वाहतुकीची गर्दी असते, आणि सामन्यामुळे ती आणखी वाढेल. यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून हे अलर्ट जारी करण्यात आले आहे. नागरिकांना आपल्या प्रवासाचे नियोजन आगोदर करावे आणि वैकल्पिक रस्ते निवडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे अलर्ट X वर पोस्ट करण्यात आले असून, ते सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.

वाहतुकीवर कसा परिणाम?

मुख्य प्रभावित भाग म्हणजे मरीन ड्राइव आणि त्याच्या आसपासचे क्षेत्र आहे. वानखेडे स्टेडियम हे मरीन ड्राइवजवळ असल्याने या रस्त्यावर प्रेक्षकांच्या गाड्या आणि गर्दीमुळे जाम होईल. याशिवाय, चर्चगेट, मरीन लाइन्स आणि महर्षी कर्वे रोड हे भागही प्रभावित होतील. दुपारपासून रात्रीपर्यंत या भागात वाहतुकीची गती मंदावेल आणि कोंडी होईल, असे पोलिसांनी सांगितले.

स्थानिक रहिवाशांना घराबाहेर पडताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जर कोणी या भागातून प्रवास करणार असेल तर त्यांनी वैकल्पिक मार्ग शोधावेत, जसे की इतर मुख्य रस्ते किंवा बायपास. हे अलर्ट केवळ प्रेक्षकांसाठी नाही तर सर्व मुंबईकरांसाठी आहे, कारण सामन्यामुळे शहरातील एकूण वाहतूक प्रभावित होईल.

पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरण्याची सूचना

पोलिसांनी प्रेक्षकांना आणि नागरिकांना वैयक्तिक वाहनांऐवजी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरण्याची कडक सूचना दिली आहे. यामुळे जाम कमी होईल आणि प्रवास सुलभ होईल. सुचवलेले पर्याय म्हणजे वेस्टर्न रेल्वेच्या ट्रेन, ज्या चर्चगेट आणि मरीन लाइन्स स्टेशनपर्यंत जातात. तसेच, मुंबई मेट्रो लाइन ३ (एक्वा लाइन) चा वापर करून चर्चगेट स्टेशनपर्यंत पोहोचता येईल. हे पर्याय सुरक्षित आणि वेगवान आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, वैयक्तिक कार किंवा टॅक्सी वापरल्यास पार्किंगची समस्या आणि जाम वाढेल. म्हणून, पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर करून सहकार्य करावे, असे आवाहन आहे. हे पर्यावरणासाठीही चांगले आहे आणि वेळ वाचवेल.

गेटनुसार प्रवेश मार्ग

स्टेडियमच्या गेटनुसार वेगवेगळ्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गेट 1 आणि 7 साठी टिकिटधारकांनी चर्चगेट रेल्वे किंवा मेट्रो स्टेशनचा वापर करून ई रोडमार्गे स्टेडियमपर्यंत जावे. गेट ३ आणि ४ साठी मरीन लाइन्स रेल्वे स्टेशनचा वापर करावा आणि महर्षी कर्वे रोडवरील रूपकला शोरूमजवळील फूट ओव्हर ब्रिज (एफओबी) वापरावा.  गेट 5 आणि 6 साठी चर्चगेट स्टेशनचा वापर करून महर्षी कर्वे रोडवरील इनकम टॅक्स ऑफिससमोरील एफओबीमार्गे जावे. या सूचना प्रेक्षकांना गर्दीत अडकू न देण्यासाठी आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, हे मार्ग वापरल्यास स्टेडियमपर्यंत सहज पोहोचता येईल आणि वाहतुकीची कोंडी टाळता येईल.

नागरिकांना आवाहन 

शेवटी, पोलिसांनी सांगितले की, "सुचारू वाहतुकीसाठी तुमचे सहकार्य आवश्यक आहे." नागरिकांनी अलर्टचे पालन करावे आणि अनावश्यक प्रवास टाळावा. जर कोणी सामना पाहण्यासाठी जात असेल तर आगोदर टिकिट आणि मार्ग तपासावा. तसेच, सोशल मीडियावर अपडेट्स पहावेत. या अलर्टमुळे मुंबईकरांना सामन्याचा आनंद घेताना असुविधा होणार नाही, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच, हे अलर्ट शहराच्या व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे आणि सर्वांनी त्याचे पालन करावे.

