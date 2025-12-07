English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई, गोवा, कर्नाटकच्या प्रवाशांना न्यू इयर गिफ्ट! कोकण रेल्वेच्या हॉलिडे स्पेशल ट्रेन्सची घोषणा; पाहा वेळापत्रक

Indian Railway News Winter Special Train 2025: गोवा, कोकण, कर्नाटक आणि केरळकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 7, 2025, 06:44 AM IST
मुंबई, गोवा, कर्नाटकच्या प्रवाशांना न्यू इयर गिफ्ट! कोकण रेल्वेच्या हॉलिडे स्पेशल ट्रेन्सची घोषणा; पाहा वेळापत्रक
रेल्वेकडून झाली तीन विशेष ट्रेन्सची घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो)

Indian Railway News Winter Special Train 2025: हिवाळा आणि ख्रिसमसच्या सुट्यांमध्ये वाढणारी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन मध्य व कोकण रेल्वेने डिसेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान विविध गाड्यांच्या विशेष फेऱ्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गोवा, कोकण, कर्नाटक आणि केरळकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तीन महत्त्वाच्या मार्गावर 22 डब्यांच्या विशेष गाड्या सोडण्यात येणार असून, यामध्ये वातानुकूलित, स्लिपर आणि जनरल असे सर्व प्रकारचे डबे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या गाड्या कोणत्या आहेत आणि त्या कशा, कधी आणि कुठून धावणार आहेत हे आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...

मुंबई सीएसएमटी-करमाळी

प्रवाशांकडून मोठी मागणी असणारी मुंबई सीएसएमटी-करमाळी ही विशेष गाडी (01151/01152) डिसेंबरपासून 5 जानेवारी 2026 पर्यंत रोज धावणार आहे. मुंबई सीएसएमटी स्थानकातून ही गाडी पहाटे रात्री 12.20 मिनिटांनी सुटून त्याच दिवशी दुपारी 1.30 मिनिटांनी करमळी येथे पोहोचेल. परतीची गाडी करमाळीहून दुपारी 2.15 वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे 3:45 मिनिटांनी मुंबईत पोहोचेल. या गाड्यांना दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ व थिविम येथे थांबे असतील,

एलटीटी - तिरुवनंतपुरम (साप्ताहिक):

महाराष्ट्र- केरळ मार्गावरील अतिरिक्त गर्दीसाठी लोकमान्य टिळक टर्मिनल - तिरुवनंतपुरम उत्तर (01171/01172) ही साप्ताहिक गाडी 18, 25 डिसेंबर, तसेच 1 व 8 जानेवारी रोजी एलटीटीहून सांयकाळी 4 वाजता सुटेल. दुसऱ्या दिवशी रात्री 11:30 वाजता ती तिरुवनंतपुरम उत्तर येथे पोहोचेल. या गाडीला कोकण व केरळातील 40 पेक्षा अधिक स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.

एलटीटी - मंगळुरू (साप्ताहिक):

एलटीटी-मंगळुरू (01185/01186) ही साप्ताहिक गाडी 16, 23 आणि 30 डिसेंबर, तसेच 6 जानेवारी रोजी सायंकाळी 4 वाजता एलटीटीहून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10:05 वाजता मंगळुरू जंक्शनला पोहोचेल. परतीच्या गाड्या 17, 24, 31 डिसेंबर आणि 7 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता सुटून दुसन्य दिवशी 6:50 मिनिटांनी एलटीटी येथे येतील, या गाडीला ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, खेड, चिपळूण, कणकवली, कुडाळ, थिविम, करमाळी, मडगाव, कारवार, उडुपी, सुरतकल आदी ठिकाणी थांबे दिले आहेत.

या गाड्यांसाठीचं तिकीट बुकिंग आयआरटीसीवर उपलब्ध आहे. नियमित गाड्यांच्या दरांप्रमाणेच तिकीटांचे दर असणार आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

