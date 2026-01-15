Tatkal Booking: प्रवाशांची फसवणूक! रेल्वेनेच एक तिकीट दोघांना विकून कमवला 1042 कोटींचा नफा; आता...

Indian Railways Tatkal Booking No Refund Policy: रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रशासनाकडून सर्वसामान्य प्रवाशांची निव्वळ फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील जनहित याचिकाच थेट उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तात्काळ तिकीट सेवेमध्ये एखाद्याने रद्द केलेलं तिकीट रेल्वे प्रशासन दुसऱ्याला त्याच किंमतीत विकून एका तिकीटामधून दुप्पट पैसा कमवतात, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
सचिन तिवारी नावाच्या वकिलाने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. भारतीय रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट आरक्षण सेवेतील 'नो रिफंड' योजना हा प्रकार रेल्वेची मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तात्काळमध्ये आरक्षित केलेले तिकीट काही अपरिहार्य कारणाने रद्द करावे लागल्यास, त्यातला एक रुपयाही संबंधित प्रवाशाला परत केला जात नाही. याउलट, हेच तिकीट रेल्वे प्रशासन लगेच प्रतीक्षा यदीतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकते. म्हणजेच एक तिकीट दोनदा विकून रेल्वे प्रशासन दुप्पट नफा मिळवत आहे. त्यामुळे, ही योजना प्रवाशाच्या हिताची नसून केवळ रेल्वे प्रशासनाचा फायदा करणारी आहे. या योजनेमुळे प्रवाशांचे नुकसान होत आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
आरक्षित केलेले तिकीट रद्द करताना पूर्ण पैसे कापणे हे भारतीय घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि जगण्याच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.
केवळ रद्द केलेल्या आरक्षणामधून रेल्वेला कोट्यवधींचा नफा होतो. रेल्वे प्रशासनाने 2022 मध्ये तात्काळमधून रद्द केलेल्या आरक्षित तिकिटांतून 887 कोटी रुपये कमावले होते. तर 2023 मध्ये हा कमाईचा आकडा वाढून 1042 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. याचा उल्लेखही याचिकेत आहे.
रेल्वे प्रशासन रद्द केलेले तिकीट त्याच किमतीत दुसऱ्या प्रवाशाला विकत असेल तर तिकीट रद्द करणाऱ्या पहिल्या प्रवाशाला तिकीट आरक्षणातील काही रक्कम परत मागण्याचा पूर्ण अधिकार असावा अशी मागणी याचिके करण्यात आली आहे. नागरिकांना योग्य माहिती मिळावी म्हणून रेल्वे प्रशासनाने या रद्द केलेल्या तिकिटांतून कमावलेला नफा सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. प्रवास करणे जरुरीचे आणि अनिवार्य असल्याने एखादा प्रवासी तात्काळमध्ये तिकीट आरक्षित करतो. तथापि, काही अपरिहार्य कारणांमुळे त्याला ऐनवेळी तिकीट रद्द करावे लागल्यास त्याने नुकसान का सहन करावे? असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, कुटुंबातील मृत्यू किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणासाठी तात्काळमधील आरक्षित तिकीट रद्द करावे लागल्यास तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत करण्याची तरतूद करण्यात यावी, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.