English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील पहिला म्युझिकल रोड मुंबईत; 'जापान, दुबईप्रमाणे कोस्टल रोडवर...'

Musical Road in india: कोस्टल रोडवर भारतातील पहिली म्युझिकल रोड तयार झालाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 11, 2026, 03:59 PM IST
भारतातील पहिला म्युझिकल रोड मुंबईत; 'जापान, दुबईप्रमाणे कोस्टल रोडवर...'
म्युझिकल रोड

Musical Road in india: नरीमन पॉइंटपासून वरळीच्या दिशेने जाणाऱ्या कोस्टल रोडवर भारतातील पहिली म्युझिकल रोड तयार झालाय. हा रोड जपान आणि दुबईसारख्या आधुनिक देशांतील रस्त्यांसारखा अनोखा अनुभव देईल. भूमिगत सुरंगेतून बाहेर पडताना सुमारे 500 मीटर अंतरावर, गाडी 60 किलोमीटर प्रति तास वेगाने चालवत असताना, कारच्या आत 'जय हो' हे प्रसिद्ध गाणे ऐकू येणार आहे. हे गाणे 'स्लमडॉग मिलियनेयर' चित्रपटातील आहे. ज्यातून देशप्रेमाची भावना जागृत होते. यामुळे मुंबई एक नवीन पर्यटन आकर्षण बनून वाहनचालकांना मजेदार प्रवास मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

म्युझिकल रोड कसा असेल?

या रोडवर विशेष प्रकारच्या खोबण्या किंवा पट्ट्या बसवल्या आहेत, ज्या एका विशिष्ट अंतरावर आहेत. जेव्हा गाडी 70 ते 70 किलोमीटर प्रति तास वेगाने या भागातून जाते, तेव्हा टायरांच्या घर्षणामुळे ध्वनी तरंग तयार होतात आणि ते संगीतासारखे वाटते. ही संकल्पना 'मेलोडी रोड' म्हणून ओळखली जाते. बंद कारमध्ये हे गाणे स्पष्ट ऐकू येते. सुरंगेच्या आत 500, 100 आणि 60 मीटर अंतरावर सूचना फलक लावले आहेत, जे चालकांना या वैशिष्ट्याची माहिती देतात. हे आधुनिक अभियांत्रिकी आणि सांस्कृतिक मिश्रण प्रवास अधिक रोमांचक बनवते.

जगभरात झालेयत प्रयोग

हे तंत्रज्ञान 2007 मध्ये जपानमध्ये अभियंता शिजुओ शिनोडा यांनी शोधले. त्यावेळी त्यांना बुलडोजरच्या कामातून तयार झालेला ध्वनी प्रभाव ऐकू आला. जगात हंगरी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि संयुक्त अरब अमीरातसारख्या देशांत असे रोड आहेत. मुंबई ही भारतातील पहिली आणि जगातील पाचवी अशी जागा आहे जिथे ही सिस्टिम लागू झालीय. या रोडमुळे चालकांना जागृत राहण्यास मदत होते आणि प्रवास सुरक्षित होतो. ही कल्पना आता मुंबईत आणल्याने शहराच्या विकासाला नवीन दिशा मिळणार आहे.

खर्च किती आला?

मुंबई महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी 6.21 कोटी रुपये (जीएसटीसह) खर्च केले आहेत. हंगेरियन कंपनीने डिव्हायडरच्या बाजूला पहिल्या लेनमध्ये या पट्ट्या बसवल्या. ही कंपनी या प्रकारच्या तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ आहे. गाणे निवडण्यात देशभक्तीचा विचार करण्यात आला. हे गाणे राष्ट्राला समर्पित आहे. या रोडमुळे मुंबईच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला एक अनोखा स्पर्श मिळालाय. ज्यामुळे तो जगातील इतर शहरांप्रमाणे आकर्षक झालाय. 

भविष्यातील फायदे काय?

या रोडचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. हे मुंबईसाठी एक मोठे पाऊल असून शहराच्या विकासात योगदान देईल. यामुळे पर्यटक वाढून स्थानिकांना नवीन अनुभव मिळणार आहे. हे तंत्रज्ञान चालकांच्या सुरक्षेसाठीही उपयुक्त आहे. कारण संगीत ऐकून ते सतर्क राहतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
musical road in indiamusical road in Mumbaimusical road in Japanmusical road in mumbai coastal roadMumbai news

इतर बातम्या

आई घरी काय करते? गृहिणीला ऑनलाइन गेमचं व्यसन; गमावले 5 लाख;...

छत्रपती संभाजीनगर