₹166000000000 खर्च अन्... जगात पहिल्यांदाच...; मुंबईतील मेगा प्रोजेक्टबद्दल मोठी अपडेट

Infrastructure News Construction: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ठाणे-बोरिवली या महत्त्वाकांक्षी ट्विन-ट्यूब बोगद्याचे काम सध्या अत्यंत वेगाने सुरु आहे. शहरी भागात असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या आरक्षित वनक्षेत्रामधून हा मार्ग जाणार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (SGNP) डोंगराखालून (SGNP) हा मार्ग जाणार आहे. या प्रकल्पाचं काम ठाण्यामध्ये मानपाड्याजवळ सुरु झालं असून आता प्रत्यक्षात वनक्षेत्रात काम होणार आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
प्रत्यक्ष संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेल्या परिसरामध्ये डिसेंबरमध्ये बांधकाम सुरू होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. अंदाजे 16 हजार 600 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. बोरिवलीतील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि घोडबंदर रोड मार्गे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे या मार्गामुळे थेट जोडले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील प्रवासाचा वेळ कमी होईल. जगात कुठेही शहरी भागात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाएवढ्या मोठ्या आकाराचं संरक्षित जंगल नाही. त्यामुळेच पहिल्यांदाच असं होणार आहे की जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षित जंगलाखालून एवढा मोठा आवाका असलेल्या प्रकल्पाचं काम होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रकल्पात सध्या काय काम सुरु आहे याबद्दलची माहिती दिल्याचं वृत्त 'मिड-डे'ने दिलं आहे. “ठाणे-बोरिवली बोगद्याचे काम सुरू झाले आहे. या वर्षाच्या अखेरीस आम्हाला टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) वापरावं लागेल अशी अपेक्षा आहे. हा कुठेही टीबीएम वापरून बांधलेला सर्वात मोठा बोगदा ठरणार आहे,” असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. 'एमएमआरडीए'च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाची तीन वर्षांची मुदत असून ज्या भागातून खोदकाम केलं जाणार आहे त्याचं नैसर्गिक महत्त्व लक्षात घेता अत्यंत कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल पाळला जाणार आहे.
हा मार्ग 11.8 किमी लांबीचा असेल. यामध्ये 10.25 किमी बोगदा आणि 1.55 किमी अप्रोच रोडचा समावेश आहे. यामध्ये दोन समांतर टनल असतील, प्रत्येक टनलमध्ये दोन लेन आणि एक आपत्कालीन लेन अशा एकूण तीन लेन असतील. प्रत्येक लेनमध्ये दर 300 मीटरवर क्रॉस-पॅसेज असतील. प्रत्येक बोगद्याचा बाह्य व्यास 13.05 मीटर असेल.
पॅकेज 1: बोरिवली बाजूला 5.75 किमी बोगदा
पॅकेज 2: ठाण्याच्या बाजूला 6.05 किमी बोगदा
पॅकेज 3: एअर, व्हिजन, अग्निसुरक्षा आणि ड्रेनेजसह विद्युत आणि यांत्रिक प्रणालीचं काम केलं जाणार आहे.
बोगद्यामुळे प्रवासाचे अंतर 12 किमीने कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ 40 ते 45 मिनिटांनी कमी होणार आहे. या मार्गामुळे दरवर्षी इंधनाचा वापर अंदाजे 10.5 लाख मेट्रिक टनने कमी होणार आहे. या बोगद्यातून वाहने 80 किमी/तास वेगाने प्रवास करू शकतील.
वेंटिलेशन, स्मोक डिटेंन्शन, जेट फॅन्स आणि ड्रेनेजसाठी विशेष प्रणाली बोगद्याच्या आत सुरक्षेच्या दृष्टीने वापरल्या जाणार आहेत. बोगद्यात व्हेंटीलेशन कायम राहील यासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जन 36 टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.