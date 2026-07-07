3100000 किलो वजन, 4 मजली इमरतीएवढी उंची अन्... हे भलंमोठं मशीन मुंबईच्या पोटात का सोडलंय?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं जमिनीखालील मार्गाचं काम रविवारपासून मुंबईत सुरु झालं आहे. रविवारी विक्रोळीतून या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. विक्रोळी येथे असलेल्या शाफ्टजवळून टनेल बोअरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारे भूमिगत बोगद्याचे खोदकाम सुरू झाले आहे. या टीबीएमच्या माध्यमातून विक्रोळी शाफ्टपासून वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्थानकापर्यंत 6 कि.मी.चा सिंगल-ट्यूब बोगदा खोदणार आहे.
'मिक्सशील्ड' असं या मशीनचं नाव आहे. 'मिक्सशील्ड' ही टीबीएम ही 13.6 मीटर व्यास, 96 मीटर लांबी आणि 3100 टन वजनाची आहे. ही मशीन भारतातील रेल्वे बोगदा बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या यंत्रांपैकी एक आहे. चार मजली इमारतीएवढ्या उंचीच्या या टीबीएमचा कटरहेड प्रतिमिनिट चार फेऱ्या घेत खोदकाम करतो. ही टीबीएम मशीन जमिनीखाली उतरवण्यासाठी विक्रोळी येथे 56 मीटर खोल शाफ्ट उभारण्यात आला आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील मुंबईतील एकूण 21 किलोमीटर भूमिगत बोगद्यापैकी 16 किलोमीटरचा भाग टनेल बोअरिंग मशीनच्या साहाय्याने बांधण्यात येणार आहे. या मार्गात ठाणे खाडीखालील सुमारे 7 किलोमीटर लांबीच्या समुद्राखालील बोगद्याचाही समावेश आहे. संपूर्ण भूमिगत बोगदा पूर्णपणे जलरोधक स्वरूपात तयार करण्यात येणार असून, पाण्याची गळती रोखण्यासाठी दुहेरी स्तराचे ईपीडीएम गॅस्केट आणि हायड्रोफिलिक सौलचा वापर करण्यात येणार आहे. उर्वरित 5 किलोमीटरचा बोगदा न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड तंत्रज्ञानाद्वारे यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आला आहे.
ठाणे खाडीखाली बांधला जाणारा बोगदा हा सिंगल ट्यूब ट्विन ट्रॅक पद्धतीचा बोगदा आहे. म्हणजे या एकाच बोगद्यात अप आणि डाऊन अशा दोन्ही दिशांना जाणारे ट्रॅक असतील. हा बोगदा जमिनीखाली सामान्यतः 25 ते 65 मीटर खोलीवर असेल. पारसिक टेकडीसारख्या काही ठिकाणी 114 मीटरपर्यंत खोलीवर हा मार्ग तयार केला जाणार आहे. या जमिनीखालील बोगद्याच्या कामातील काही टप्पा पूर्ण झाला आहे. 2025 मध्ये घणसोली-शिळफाटा भागात 4.881 किमीचा ब्रेकथ्रू झाला.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. याला मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर असेही म्हणतात. राष्ट्रीय हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हा प्रकल्प राबवत आहे. जपानच्या तंत्रज्ञानावर आधारित (शिंकान्सेन) हा प्रकल्प आहे. 508 किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स ते अहमदाबादच्या साबरमतीपर्यंत असणार आहे. फक्त 2 तास 7 मिनिटांमध्ये हा प्रवास पूर्ण होईल. या मार्गावर बीकेसी, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती (टर्मिनल) अशी 12 स्थानकं असतील. 2029 पर्यंत हा मार्ग टप्प्याटप्प्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे