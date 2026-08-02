मुंबईत 20 कोटींच्या घरातून दिसतं 'असं' दृश्य! अपार्टमेंटच्या बाल्कनीतून दिसणारा नजारा Viral; 'हा' व्हिडीओ एकदा बघाच!

Mumbai Luxury Apartment: मुंबईत स्वतःचे घर असणे हे अनेकांसाठी स्वप्न असते. पण जर ते घर शहरातील सर्वात आलिशान परिसरात असेल आणि त्याच्या बाल्कनीतून मुंबईची स्कायलाइन, समुद्र आणि सी लिंकचा अप्रतिम नजारा पाहायला मिळत असेल, तर त्या घराची किंमतही तितकीच खास असणार. सध्या अशाच एका लक्झरी अपार्टमेंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या घराची किंमत तब्बल 20 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात असून, त्याचा इंटिरिअर आणि बाहेरील दृश्य पाहून नेटकरीही थक्क झाले आहेत.
इंडियन टेक आणि इंफ्रा (Indian Tech & Infra) या सोशल मीडिया पेजवर या अपार्टमेंटचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात आधुनिक डिझाइन आणि लक्झरीचा संगम पाहायला मिळतो. घरात प्रवेश करताच सर्वप्रथम लक्ष वेधून घेते ती मोठी भगवान बुद्धांची मूर्ती. आधुनिक सजावटीमध्ये पारंपरिक स्पर्श देणारी ही कलाकृती संपूर्ण घराचे आकर्षण वाढवते. प्रशस्त हॉल, आकर्षक फर्निचर आणि प्रीमियम इंटिरिअरमुळे घराला अत्यंत आलिशान लूक मिळाला आहे.
या अपार्टमेंटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची बाल्कनी. येथून मुंबईची स्कायलाइन, उंचच उंच इमारती, अथांग अरबी समुद्र आणि शहराची ओळख बनलेला बांद्रा-वर्ली सी लिंक एकाच फ्रेममध्ये पाहायला मिळतो. उंच मजल्यावरून दिसणारे हे दृश्य पाहताना जणू संपूर्ण मुंबई पायाखाली असल्याचा अनुभव येतो. त्यामुळेच या घराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.
या लक्झरी अपार्टमेंटमध्ये केवळ आकर्षक इंटिरिअरच नाही, तर खासगी स्विमिंग पूलची सुविधाही आहे. याशिवाय अत्याधुनिक पद्धतीने सजवलेला लिव्हिंग एरिया, मोठ्या काचेच्या खिडक्या आणि नैसर्गिक प्रकाशामुळे घर आणखी प्रशस्त आणि आकर्षक दिसते. याच सर्व सुविधांमुळे या घराची किंमत तब्बल 20 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.
A ₹20 crore apartment in Mumbai gets you this incredible view. pic.twitter.com/V2pY7APnZC— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 30, 2026
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी हे घर पाहून, "पैसा असेल तर अशी स्वप्नातील जीवनशैली जगता येते," अशी प्रतिक्रिया दिली. एका युजरने गंमतीने लिहिले, "हे ऑफर पुढच्या जन्मासाठी ठेवून द्या." तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने 20 कोटींच्या किंमतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, "हे घर 20 कोटींचे असूच शकत नाही, याची किंमत यापेक्षाही जास्त असणार," असे मत व्यक्त केले.
मुंबईतील प्रॉपर्टीच्या वाढत्या किमती आणि लक्झरी घरांबद्दल नेहमीच उत्सुकता असते. अशा महागड्या अपार्टमेंटचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेक जण केवळ त्याच्या किमतीवरच नाही, तर त्यातून दिसणाऱ्या अप्रतिम दृश्यांवरही फिदा झाले आहेत. त्यामुळे हे आलिशान घर सध्या इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरले आहे.