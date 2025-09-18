English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kurla च्या स्पेलिंगमध्येही C अक्षर नाही तरी या स्टेशनचा कोड C का? 75 लाख प्रवाशांपैकी 10 जणांनाही नाही कल्पना

Why Letter C For Kurla Staion: मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने रोज 75 लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. मात्र यापैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांनाही कुर्ला स्थानकासाठी C हा कोड का वापरतात हे सांगता येणार नाही. या कोडमागील रंजक आणि खरं कारण जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 18, 2025, 02:53 PM IST
Kurla च्या स्पेलिंगमध्येही C अक्षर नाही तरी या स्टेशनचा कोड C का? 75 लाख प्रवाशांपैकी 10 जणांनाही नाही कल्पना
तुम्हाला माहितीये का यामागील कारण? (प्रातिनिधिक फोटो)

Why Letter C For Kurla Staion: मुंबईतील उपनगरीय  मार्गावरील मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांपैकी अनेकांना कधी ना कधी असा प्रश्न पडलाच असेल की कुर्ला हे नाव इंग्रजीमध्ये 'K' अक्षरापासून सुरु होतं मग त्याचा कोड C अक्षराने का दर्शवतात? यामागे एकच फारच रंजक कारण आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

ही कोडिंग सिस्टीम काय आहे?

जे लोकल ट्रेनने प्रवास करत नाही त्यांना आधी ही कोडिंग सिस्टीम काय आहे ते सामजून घेणं गरजेचं आहे. उपनगरीय मार्गावर सुटणाऱ्या गाड्यांना त्या कुठे जाणार आहेत यावरुन काही ठराविक कोड दिले जातात. जसं ठाण्याला T, दादरला DR, टिटवाळ्याला TL अशाप्रकारे. ही कोड प्रणाली भारतीय रेल्वेने स्थानकांना विशिष्ट ओळख देण्यासाठी विकसित केली आहे, ज्यामुळे रेल्वे तिकीट बुकिंग, वेळापत्रक आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये सुलभता येते. या कोडींग सिस्टीममध्ये साधारणपणे 3 ते 4 अक्षरे असतात. उदाहरणार्थ: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस. (CSMT)

तांत्रिक कोड CLA

या कोडिंग सिस्टीमप्रमाणे कुर्ल्यासाठी 'C' अक्षराचा वापर केला जातो. कुर्ला हे मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमधील एक प्रमुख स्थानक आहे. हे स्थानक मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर मार्गावर येतं. रेल्वेच्या कोडिंग नुसार कुर्ल्याला 'CLA' हा कोड वापरला जातो. यातील 'C' हा अक्षर कुर्ला स्थानकाचा संदर्भ देतो.  कुर्ल्यासाठी CLA (C for Kurla) हा कोड आहे, जो मध्य रेल्वे (Central Railway) आणि हार्बर लाइनवर वापरला जातो.

'C' चा संदर्भ काय?

ठाण्यातील T किंवा दादरमधील DR प्रमाणे कुर्ल्याच्या नावात कुठेच सी म्हणजेच 'C' हे अक्षरही नाही. तरी कुर्ल्याचं नाव C ने नोटिफाय केलं जातं. रेल्वे कोड प्रणालीत स्थानकाच्या नावाचा किंवा स्थानिक संदर्भाचा विचार करून कोड दिले जातात. काहीवेळा स्थानकाचे नाव, स्थानिक वैशिष्ट्य किंवा ऐतिहासिक संदर्भ यावरून कोड तयार केलेले असतात आणि ते आजही तसेच वापरले जातात.  कुर्ला स्थानक मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर लाइनवर आहे, आणि 'C' हा अक्षर कदाचित मध्य रेल्वे (Central Railway) किंवा स्थानकाच्या ऐतिहासिक/प्रशासकीय संदर्भाशी जोडलेला असावा असं मानलं जातं. 

कुर्ल्याच्या नावातील C मागील सर्वोत्तम लॉजिक हे ऐतिहासिक संदर्भात सापडतं. कुर्ला हे नाव मराठीतील 'कुर्ल' म्हणजेच खेकडे शब्दावरुन आलं आहे. खेकड्यांना इंग्रजीत Crab म्हणतात. ब्रिटीश काळात कुर्ल्याचा परिसर खाडी आणि खेकड्यांसाठी प्रसिद्ध होता. याच संदर्भातून आताच्या कुर्ल्याच्या स्पेलिंगनुसार 'K' हे अक्षर न देता कोडिंगदरम्यान जुन्या नावाचा संदर्भ देत 'C' अक्षराचा वापर करण्यात आला. 

ब्रिटीश संदर्भाचं तर्क काय?

काही जणांचा असा दावा आहे की, 'C' हे मध्य रेल्वेच्या (Central) संदर्भातून आलेलं आहे. तर कुर्ल्याच्या स्थानिक वैशिष्ट्यांमुळे Coorla किंवा Curla नावाचा ब्रिटिशकालीन उच्चारातून कुर्ला हे नाव आलं. आणि त्यावरुनच C अक्षर कोडिंमघ्ये वापरलं गेलं असावं. जोडले गेले असावे.

या स्थानकाचा ट्रेनवर C कोड दिसत असला तरी तांत्रिक स्तरावर कुर्ला स्थानकासाठी CLA कोड वापरला जातो. हा कोड रेल्वे तिकीट, डिस्प्ले बोर्ड, ऑनलाइन बुकिंग (IRCTC), आणि रेल्वे प्रशासनात वापरला जातो.

