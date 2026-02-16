क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या वासुदेव बळवंत फडकेंचं डोंबिवलीशी काय आहे कनेक्शन?

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सशस्त्र क्रांतीचे आद्य प्रवर्तक म्हणजे वासुदेव बळवंत फडके यांची 17 फेब्रुवारी रोजी पुण्यतिथी आहे. क्रांतीची मुहूर्त मेढ रोवणाऱ्या वासुदेव बळवंत फडकेंचा मृत्यू हा परदेशात का झाला? त्यांच्या जीवनाबाबत जाणून घ्या संपू्र्ण माहिती. वासुदेव बळवंत फडके हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील 'आद्यक्रांतिकारक' आणि 'सशस्त्र क्रांतीचे जनक' म्हणून ओळखले जातात. 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर इंग्रजांविरुद्ध पहिल्यांदा संघटित सशस्त्र उठाव करण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते.
वासुदेव बळवंत फडके यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यातील शिरढोण येथे झाला त्यांचे आजोबा कर्नाळा किल्ल्याचे किल्लेदार होते. लहानपणापासूनच त्यांना कुस्ती आणि घोडेस्वारीची आवड होती.
वासुदेव बळवंत फडके हे पुण्यातील मिलिटरी फायनान्स ऑफिसमध्ये लिपिक म्हणून काम करत होते. आजारी आईला भेटण्यासाठी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी रजा नाकारली, परिणामी ते आईच्या अंत्यसंस्कारालाही पोहचू शकले नाहीत. या अन्यायामुळे संतप्त होऊन त्यांनी सरकारी नोकरी सोडून इंग्रजांविरुद्ध लढा पुकारला. वासुदेव बळवंत फडके यांनी रामोशी, कोळी, भिल्ल आणि धनगर समाजातील तरुणांना संघटित करून एक गुप्त क्रांतिकारी संघटना आणि सैन्य तयार केले. 1879 मध्ये त्यांनी या सैन्यासह ब्रिटीश खजिन्यांवर छापे टाकण्यास सुरुवात केली
एका धाडसी हल्ल्यात त्यांनी काही काळासाठी पुणे शहर आपल्या ताब्यात घेतले होते, ज्यामुळे ब्रिटीश सरकार हादरले होते. त्यांनी पुण्यामध्ये 'पुणे नेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन' (आजची महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी) ची स्थापना केली.
इंग्रजांनी त्यांना पकडण्यासाठी 50000 रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. अखेर फितुरीमुळे 21 जुलै 1879 रोजी विजापूर येथे त्यांना अटक झाली. त्यांना 'काळ्या पाण्याची' शिक्षा देऊन येमेनमधील एडनच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले. तिथेच 17 फेब्रुवारी 1883 रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला
वासुदेव बळवंत फडके यांचे डोंबिवलीशी असलेले नाते अत्यंत जवळचे आणि ऐतिहासिक आहे. त्यांचे बालपण आणि क्रांतिकार्याची सुरुवातीची बीजे डोंबिवलीतच रोवली गेली. फडके यांचे बालपण डोंबिवलीतील त्यांच्या आजोळी (पेंडसे वाड्यात) गेले. आजही डोंबिवलीत ज्या ठिकाणी हा वाडा होता, तिथे त्यांच्या स्मृती जतन करण्यात आल्या आहेत. क्रांतिकारी विचारांची मशागत असे मानले जाते की, इंग्रजांविरुद्ध लढा देण्याचे प्राथमिक विचार आणि व्यायामाची आवड त्यांना याच भागात लागली. डोंबिवली शहरात त्यांच्या नावाने 'आद्यक्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह' हे प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र आहे . तसेच, डोंबिवली रेल्वे स्थानकाबाहेरील पुतळा आणि त्यांच्या नावाने असलेले रस्ते हे त्यांच्या शहराशी असलेल्या घट्ट नात्याची साक्ष देतात. डोंबिवलीकर आजही त्यांना 'शहराचे सुपुत्र' मानतात आणि त्यांच्याशी संबंधित ऐतिहासिक खुणांचा अभिमान बाळगतात