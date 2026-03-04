मुंबई-दुबई फ्लाईटला हवेतच धडकली असती Missile? पायलेटनं Double Reverse घेतल्यानं वाचले

Mumbai Dubai Flight Double Reverse: अमेरिका, इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनतर आखाती देशांमध्ये सुरु झालेल्या संघर्षामुळे या भागातील विमान वाहतूक सेवा थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळेच हजारो प्रवाशी विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. दोन्ही बाजूने एकमेकांवर हवाई हल्ले केले जात असल्याने क्षेपणास्रांचा धोका लक्षात घेत अनेक विमान कंपन्यांनी आखाती देशांमधील सेवा तात्पुरत्या रद्द केल्या आहेत. मात्र हे सारं सुरु असतानाच दुबईच्या एअरस्पेसमध्ये आकाशात हजारो फुटांवर एका थरारक घटनाक्रम घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
'फ्लाइटरडार24'ने दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने हवाई संरक्षण दलांना इराणकडून प्रक्षेपित केलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा सामना करावा लागत असल्याचे सूचित केल्यानंतर मंगळवारी सकाळी एमिरेट्सच्या दुबईला जाणाऱ्या विमानाच्या वैमानिकाने प्रसंगावधान दाखवल्याने मोठा अनर्थ टळला. एमिरेट्सच्या ईके501 विमानाला क्षेपणास्रांसंदर्भातील इशारा मिळाल्यानंतर वैमानिकाने विमान यूएईच्या हवाई हद्दीबाहेर रोखलं. मात्र हे करण्यासाठी या वैमानिकाला फारच क्वचित वापरल्या जाणाऱ्या 'डबल रिव्हर्स' पद्धतीचा वापर करावा लागला.
'फ्लाइटरडार24'च्या वेबसाइटवरील लाइव्ह प्लेन ट्रॅकरच्या डेटानुसार, महाराष्ट्रातील मुंबईहून उड्डाण घेतलेल्या एमिरेट्सच्या विमानाने यूएईच्या हवाई हद्देत जाण्याऐवजी 'डबल रिव्हर्स' घेतला. अशाप्रकारे 'डबल रिव्हर्स'चा वापर करणं हवाई क्षेत्रामध्ये फार दुर्मिळ मानलं जातं. युएईवर इराणकडून हल्ले होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर विमान उतरवता येणार नसल्यासारखं वाटल्याने वैमानिकाने पुन्हा मुंबईच्या दिशेने विमान वळवलं. मात्र नंतर इराणकडून सुरू असलेल्या हल्यांमुळे अधिकाऱ्यांकडून होल्डचा इशारा मिळण्याआधी विमान पुन्हा दुबईच्या दिशेला जात होतं. पण पुढे न जाण्याच्या सूचना मिळाल्याने विमान पुन्हा मुंबईकडे वळल्याचं आणि परत वळून दुबईकडेच गेल्याचं 'फ्लाइटरडार24'ने म्हटलं आहे. वैमानिकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे हे विमान थोडक्यात बचावल्याची सध्या चर्चा आहे. 'डबल रिव्हर्स' पद्धतीमध्ये अगदी कमी कालावधी आणि अंतरावर हवेतच फेऱ्या मारल्या जातात. आपत्कालीन स्थितीमध्ये विमान नेमकं कुठे उतरवायचं हे निश्चित ठरत नाही तेव्हा असा प्रकार घडतो.
And now for the rarely seen double reverse. https://t.co/Kn5v0kLg1f https://t.co/GpSPZVOVBP pic.twitter.com/2bcDIRFlBn
— Flightradar24 (@flightradar24) March 3, 2026
पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबई विमानतळाबरोबरच अनेक मोठ्या विमानतळांवरील उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळेच हवाई हद्दच बंद असल्याने या प्रदेशात अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी विशेष विमान चालवण्यात आली. सोमवारी मर्यादित संख्येनं या भागातून विमानांनी उड्डाण घेतलं. दुबई, अबू धाबी आणि शारजाह विमानतळांवरील कामकाज काही प्रमाणात पुन्हा सुरू केल्यानंतर ही मर्यादित उड्डाणे करण्यात आली.
इराणने केलेल्या हल्ल्यांदरम्यान दुबई आंतरराष्ट्रीय आणि झायेद आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे नुकसान झाले. खास करुन इराणने पाठवलेली ड्रोन इंटरसेप्ट केल्यानंतर ती विमानतळांजवळच पडली. अशाच एका पडलेल्या ड्रोनमुळे अबू धाबीमध्ये एकाचा मृत्यू झाला.
शनिवारी, अमेरिका आणि इस्रायली सैन्याने इराणविरुद्ध संयुक्त कारवाई सुरू केली. या हल्ल्यांदरम्यान, इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींसहीत लष्करातील अनेक प्रमुख अधिकाऱ्यांना ठार करण्यात आलं. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेचे एअर बेस असलेल्या देशांवरही हल्ले सुरू केले. इराणने आखाती देश असलेल्या प्रदेशातील अमेरिका आणि इस्रायली तळांना लक्ष्य केलं. इराणच्या आक्रमक प्रत्युत्तारमुळे हा संघर्ष पश्चिम आशियातील अनेक देशांवर परिणाम करत आहे.
इराणने कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवेत, इराक आणि इतर ठिकाणी आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. शिवाय, हा इराण-इस्रायल संघर्ष लेबनॉनपर्यंतही परल्याचं दिसत आहे. इराणचं समर्थन असलेल्या हिजबुल्लाह या दहशतवादी गटाने लेबनॉनमधून अमेरिकी लष्करी तळ आणि इस्रायलचे हल्ले परतवून लावण्यासाठी प्रतिहल्ले सुरु केले आहेत.