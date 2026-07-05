/आज रविवारी लोक मेगाब्लॉक आहे की नाही? जाणून घ्या सेंट्रल, हार्बर आणि वेस्टर्न मार्गांचे अपडेट्स एका क्लिकवर

Mumbai local Megablock: मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी मध्य रेल्वेने रविवारी हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे. सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 या कालावधीत कुर्ला ते वाशी स्थानकांदरम्यान दोन्ही दिशेतील लोकल सेवा प्रभावित होणार आहेत. या काळात काही गाड्या रद्द राहतील, तर प्रवाशांच्या सोयीसाठी विशेष लोकल सेवाही चालविण्यात येणार आहेत. मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या हार्बर मार्गावरील काही लोकल सेवा सकाळपासून दुपारपर्यंत रद्द राहतील. त्याचप्रमाणे पनवेल, बेलापूर आणि वाशी येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या काही अप मार्गावरील सेवांवरही परिणाम होणार आहे.
मेगा ब्लॉकच्या कालावधीत सीएसएमटी–कुर्ला तसेच वाशी–पनवेल या विभागांमध्ये विशेष लोकल चालविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण सेवा बंद राहणार नसून, प्रवाशांना उपलब्ध विशेष गाड्यांचा वापर करता येणार आहे. याशिवाय हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत ठाणे–वाशी किंवा नेरुळ मार्गे प्रवास करण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून प्रवासाचे नियोजन करावे, असे रेल्वे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.
दरम्यान, ट्रान्स-हार्बर आणि उरण मार्गावरील मेगा ब्लॉकबाबत अद्याप कोणतीही स्वतंत्र घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मार्गांवरील सेवा सध्या नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी मात्र दिलासादायक बातमी आहे. नेहमीप्रमाणे रविवारी दिवसा होणारा मेगा ब्लॉक यावेळी रद्द करण्यात आला असून, चर्चगेट ते विरार दरम्यानच्या लोकल सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू राहतील. मात्र, रात्रीच्या वेळेत नियोजित देखभाल कामांसाठी काही तासांचा ब्लॉक राहणार असल्याने उशिरा किंवा पहाटे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी अद्ययावत वेळापत्रक तपासूनच प्रवास करावा.
रविवार मेगा ब्लॉक दिनांक ०५ /०७/२०२६— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) July 4, 2026
Mega Block on date 05/07/2026 (Sunday).@Central_Railway@YatriRailways pic.twitter.com/TaXmAogfiK
मुंबईची लोकल रेल्वे ही शहराची जीवनवाहिनी मानली जाते. दररोज लाखो प्रवासी या सेवेवर अवलंबून असतात. रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा, ओव्हरहेड वायर आणि इतर तांत्रिक सुविधांची नियमित तपासणी व दुरुस्ती करण्यासाठी मेगा ब्लॉक आवश्यक असतो. विशेषतः पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस, पाणी साचणे आणि तांत्रिक बिघाडाची शक्यता लक्षात घेता देखभाल अधिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे सुरक्षित, सुरळीत आणि वेळेवर लोकल सेवा सुरू ठेवण्यासाठी रेल्वेकडून अशा मेगा ब्लॉकचे नियोजन वेळोवेळी केले जाते.