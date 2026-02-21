वंध्यत्वाच्या समस्येने हैराण जोडप्यांसाठी दिलासादायी बातमी, परळच्या केईएम रुग्णालयात स्वस्तात IVF उपचार!

IVF Treatment : देशात लाखो जोडपे वंध्यत्वाच्या समस्येने हैराण आहेत. महागड्या आयव्हीएफ उपचारांमुळे अनेकांना पालकत्वाचे स्वप्न सोडावे लागते. पण आता मुंबईतील केईएम रुग्णालयात सोमवारपासून म्हणजेच 24 फेब्रुवारी स्वस्त आयव्हीएफ केंद्र सुरू होणार आहे. यामुळे सामान्य आणि गरीब कुटुंबातील जोडप्यांना परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाचे उपचार मिळणार आहेत. या केंद्रात आधुनिक भ्रूण प्रयोगशाळा, डिजिटल रेकॉर्ड सिस्टम आणि नवीन तंत्रज्ञान असणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
बदलती जीवनशैली, ताणतणाव यामुळे वंध्यत्व वाढले आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये एका उपचाराला 2-3 लाख रुपये लागतात. शासकीय रुग्णालयात ही सुविधा नव्हती. त्यामुळे अनेक जोडप्यांना हताश व्हावे लागे. आता केईएममध्ये सुरू होणाऱ्या केंद्रामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्तात उपचार मिळतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
या केंद्रात अत्याधुनिक आयव्हीएफ तंत्रज्ञान, भ्रूणतज्ज्ञ प्रयोगशाळा आणि पूर्ण डिजिटल नोंदणी व्यवस्था आहे. उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता वाढेल. राज्यातील इतर शासकीय रुग्णालयांसाठीही हे केंद्र आदर्श ठरेल. केईएम प्रशासनाने सांगितले की, दररोज हजारो रुग्ण येतात. आता त्यांना वंध्यत्व उपचारही एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत.
केईएमचे माजी विद्यार्थी डॉ. अनिरुद्ध मालपानी आणि डॉ. अंजली मालपानी यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारला. खासगी तज्ज्ञांचे ज्ञान आणि शासकीय रुग्णालयाची सोय यांचा संगम झाला. यामुळे उपचार स्वस्त आणि दर्जेदार झाले आहेत
केंद्र फक्त उपचारासाठी नाही. येथे भावी स्त्रीरोगतज्ज्ञांना आयव्हीएफचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. वंध्यत्वावरील संशोधनही होईल. मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील जोडप्यांसाठी विशेष योजना असतील. यामुळे भविष्यात आणखी स्वस्त उपचार शक्य होतील, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली.केईएम हे मुंबईचे प्रमुख त्रिस्तरीय रुग्णालय आहे. नव्या केंद्रामुळे वंध्यत्वाने त्रस्त हजारो जोडप्यांना आशा मिळेल. पालकत्वाचा आनंद सर्वांना मिळेल. खासगी हॉस्पिटल्सपुरता मर्यादित उपचार आता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल. ही सुविधा आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडवेल असा विश्वास केईएम प्रशासनाने व्यक्त केलाय.