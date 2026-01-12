ठाकरे बंधूंना सलामी देणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकाच्या 1000 गोविंदांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश, संदीप ढवळेंची प्रतिक्रिया...

महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे मुंबईसह महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. या सगळ्याचा परिणाम राजकीय घडामोडींवर होत आहे. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत नेतेमंडळी मैदानात उतरुन सभा घेत आहे. अगदी रॅली, प्रचार सभांचा धडाका लावला आहे. असं असताना मनसेला मोठा धक्का बसला आहे. जोगेश्वरीत सक्रीय असलेलं जय जवान गोविंदा पथकातील प्रमुख संदीप ढवळे यांच्यासह 1000 जवानांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जेव्हा एकत्र आले तेव्हा जय जवान गोविंदा पथकाने त्यांला दहा थरांची सलामी दिली होती. वरळी डोम येथे हा सोहळा संपन्न झाला होता. यावेळी जय जवान गोविंदा पथकाची खूप चर्चा झाली. पण आता जय जवान गोविंदा पथकाने शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.
जय जवान गोविंदा पथकाचे प्रशिक्षक संदीप ढवळे यांच्या पत्नी सायली संदीप ढवळे या अपक्ष उमेदवार म्हणून महानगरपालिका निवडणूक उभ्या होत्या . मात्र नंतर त्यांनी उमेदवारी मागे घेतली आणि त्यानंतर 1000 गोविंदानी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याच म्हटलं.
या संदर्भात जय जवान गोविंदा पथकाचे प्रशिक्षक संदीप ढवळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत माहिती दिली की, माझी पत्नी अपक्ष उमेदवार होती. मात्र राज साहेबांचा फोन आल्यावर आम्ही उमेदवारी मागे घेतली. एकनाथ शिंदेंचा शिवसेना पक्ष मला आवडला. त्यांच्यासोबत आणखी काम जोगेश्वरीच्या जनतेसाठी करायचं आहे. त्यामुळे मी आणि माझ्या गोविंदांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे.
जोगेश्वरीतील जय जवान गोविंदा पथक केवळ मानवी मनोरे रचण्यासाठीच नाही, तर त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठीही ओळखले जाते. या पथकाद्वारे केली जाणारी प्रमुख सामाजिक कामे खालीलप्रमाणे आहेत:
नैसर्गिक आपत्तीत मदत: महाराष्ट्रात किंवा देशात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी (उदा. कोल्हापूर-सांगली पूर किंवा महाड दरड कोसळणे) हे पथक आर्थिक मदतीसोबतच प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून मदतकार्य करते.
आरोग्य शिबिरे: पथकातर्फे नियमितपणे रक्तदान शिबिरे, मोफत डोळे तपासणी आणि आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले जाते.
शैक्षणिक मदत: गरजू आणि हुशार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करणे आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरवण्याचे काम हे पथक करते.
शहीद जवानांच्या कुटुंबांना मदत: 'जय जवान' या नावाप्रमाणेच, हे पथक सीमेवर शहीद झालेल्या जवानांच्या परिवारांना वेळोवेळी आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहते.
पर्यावरण रक्षण: दहीहंडी उत्सवाच्या काळात आणि वर्षभर वृक्षारोपण व पर्यावरण जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवले जातात.