Marathi News
Mumbai News: 10 थर लावून विश्वविक्रम करणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकाला उदय सामंत यांच्याकडून ॲम्ब्युलन्स भेट

महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत साहेब यांच्या शुभहस्ते आपल्या पथकाला रुग्णवाहिका (Ambulance) प्रदान करण्यात येत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 23, 2026, 05:12 PM IST
फोटो - महेश सावंत

Mumbai News: दहीहंडी 2025 उत्सवात जय जवान गोविंदा पथकाने एका दिवसात तीन वेळा १० थरांचा मानवी मनोरा उभारत ऐतिहासिक कामगिरी केली. या अद्वितीय क्रीडासाधनेची दखल घेत, महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत साहेब यांच्या शुभहस्ते आपल्या पथकाला रुग्णवाहिका (Ambulance) प्रदान करण्यात येत आहे.

ही केवळ सन्मानाची बाब नाही, तर आपण करत असलेल्या समाजसेवेच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही इच्छा आज साकार होत असून, ही रुग्णवाहिका परिसरातील मध्यमवर्गीय नागरिक,  गरजू व समाजसेवेसाठी समर्पित केली जाणार आहे. हा क्षण आपल्या प्रत्येक खेळाडूच्या मेहनत, त्याग, जिद्द आणि एकतेचा गौरव आहे. त्यामुळे सर्व खेळाडूंनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहून या ऐतिहासिक व प्रेरणादायी क्षणाचे साक्षीदार व्हावे, ही नम्र विनंती.

चला, आपल्या क्रीडायशाला समाजसेवेची दिशा देऊया. “जनसेवा हीच ईश्वरसेवा” — या मूल्यांसह पुढे जाऊया. हा सोहळा मुंबई एअरपोर्ट पार्किंग परिसरात रात्री 8 वाजता होणार आहे. जय जवान गोविंदा पथकाचे प्रशिक्षक संदीप ढवळे यांच्यासह 1000 गोविंदांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षप्रवेश केला आहे. 

ठाकरे बंधुंना दिली होती सलामी 

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जेव्हा एकत्र आले तेव्हा जय जवान गोविंदा पथकाने त्यांला दहा थरांची सलामी दिली होती. वरळी डोम येथे हा सोहळा संपन्न झाला होता. यावेळी जय जवान गोविंदा पथकाची खूप चर्चा झाली. पण आता जय जवान गोविंदा पथकाने शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

(हे पण वाचा - ठाकरे बंधूंना सलामी देणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकाच्या 1000 गोविंदांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश, संदीप ढवळेंची प्रतिक्रिया...)

जोगेश्वरीतील जय जवान गोविंदा पथक केवळ मानवी मनोरे रचण्यासाठीच नाही, तर त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठीही ओळखले जाते. या पथकाद्वारे केली जाणारी प्रमुख सामाजिक कामे खालीलप्रमाणे आहेत.

  • नैसर्गिक आपत्तीत मदत: महाराष्ट्रात किंवा देशात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी (उदा. कोल्हापूर-सांगली पूर किंवा महाड दरड कोसळणे) हे पथक आर्थिक मदतीसोबतच प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून मदतकार्य करते.
  • आरोग्य शिबिरे: पथकातर्फे नियमितपणे रक्तदान शिबिरे, मोफत डोळे तपासणी आणि आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले जाते.
  • शैक्षणिक मदत: गरजू आणि हुशार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करणे आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरवण्याचे काम हे पथक करते.
  • शहीद जवानांच्या कुटुंबांना मदत: 'जय जवान' या नावाप्रमाणेच, हे पथक सीमेवर शहीद झालेल्या जवानांच्या परिवारांना वेळोवेळी आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहते.
  • पर्यावरण रक्षण: दहीहंडी उत्सवाच्या काळात आणि वर्षभर वृक्षारोपण व पर्यावरण जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवले जातात.
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Uday SamantMumbaimaharashtraउदय सामंतमहाराष्ट्र

