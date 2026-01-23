Mumbai News: 10 थर लावून विश्वविक्रम करणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकाला उदय सामंत यांच्याकडून ॲम्ब्युलन्स भेट

Mumbai News: दहीहंडी 2025 उत्सवात जय जवान गोविंदा पथकाने एका दिवसात तीन वेळा १० थरांचा मानवी मनोरा उभारत ऐतिहासिक कामगिरी केली. या अद्वितीय क्रीडासाधनेची दखल घेत, महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत साहेब यांच्या शुभहस्ते आपल्या पथकाला रुग्णवाहिका (Ambulance) प्रदान करण्यात येत आहे.
ही केवळ सन्मानाची बाब नाही, तर आपण करत असलेल्या समाजसेवेच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही इच्छा आज साकार होत असून, ही रुग्णवाहिका परिसरातील मध्यमवर्गीय नागरिक, गरजू व समाजसेवेसाठी समर्पित केली जाणार आहे. हा क्षण आपल्या प्रत्येक खेळाडूच्या मेहनत, त्याग, जिद्द आणि एकतेचा गौरव आहे. त्यामुळे सर्व खेळाडूंनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहून या ऐतिहासिक व प्रेरणादायी क्षणाचे साक्षीदार व्हावे, ही नम्र विनंती.
चला, आपल्या क्रीडायशाला समाजसेवेची दिशा देऊया. “जनसेवा हीच ईश्वरसेवा” — या मूल्यांसह पुढे जाऊया. हा सोहळा मुंबई एअरपोर्ट पार्किंग परिसरात रात्री 8 वाजता होणार आहे. जय जवान गोविंदा पथकाचे प्रशिक्षक संदीप ढवळे यांच्यासह 1000 गोविंदांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षप्रवेश केला आहे.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जेव्हा एकत्र आले तेव्हा जय जवान गोविंदा पथकाने त्यांला दहा थरांची सलामी दिली होती. वरळी डोम येथे हा सोहळा संपन्न झाला होता. यावेळी जय जवान गोविंदा पथकाची खूप चर्चा झाली. पण आता जय जवान गोविंदा पथकाने शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.
(हे पण वाचा - ठाकरे बंधूंना सलामी देणाऱ्या जय जवान गोविंदा पथकाच्या 1000 गोविंदांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश, संदीप ढवळेंची प्रतिक्रिया...)
जोगेश्वरीतील जय जवान गोविंदा पथक केवळ मानवी मनोरे रचण्यासाठीच नाही, तर त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठीही ओळखले जाते. या पथकाद्वारे केली जाणारी प्रमुख सामाजिक कामे खालीलप्रमाणे आहेत.