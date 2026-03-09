English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • VIDEO: इथे स्टॉल लावायचा नाही, गिरणगावात मराठी माणसांवर दादागिरी; काय घडलं नेमकं?

VIDEO: 'इथे स्टॉल लावायचा नाही', गिरणगावात मराठी माणसांवर दादागिरी; काय घडलं नेमकं?

Parel Controversy: परेलमध्ये शॉर्मा नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ अपलोड करण्यात आलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 9, 2026, 04:46 PM IST
मराठी माणसावर दादागिरी

Parel Controversy: मुंबईत मराठी माणसांवर अन्याय होण्याच्या घटना अनेकदा समोर येतात. कधी मराठी बोलणार नाही, असं मुजोरीनं सांगितलं जातं. कधी मराठी म्हणून नोकरी नाकारली जाते तर कधी मराठी म्हणून घरंही नाकारलं जात. असाचं एक प्रकार गिरणगावात म्हणजेच परेलमध्ये घडलाय. येथे जैन समुदायाने एकत्र येत मराठी माणसाचा व्यवसाय हटवण्याचा प्रयत्न केला. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय घडलं नेमकं?

परेलमध्ये शॉर्मा नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ अपलोड करण्यात आलाय. जो सध्या सोशल मीडियात खूप व्हायरल होतोय. व्हायरल व्हिडीओनुसार साधारण 20 ते 22 जैन समुदायाची लोक एकत्र येऊन एका मराठी शॉर्मा व्यावसायिकाला त्याचा व्यवसाय जागेवरुन दुसरीकडे हलवण्याची मागणी करतायत. सुरुवातीला दुकानदाराने ऐकून घेतलं पण वारंवार

'मराठी माणसांवर दादागिरी'

आमच्या बिल्डिंगसमोर शॉर्माचे दुकान लावू नका, अशी मागणी जैन समुदायाचे तरुण करु लागले. आम्हाला येजा करण्यास त्रास होतोय, असे ते सांगू लागले. पण प्रत्यक्षात तुमचा गेट इथे नाहीय, त्यामुळे येण्याजाण्याचा काही संबंध येत नाही, असे मराठी व्यावसायिकाने सांगितले. तसेच तुम्हाला त्रास होत असेल तर दुसरीकडे गेट घ्या, असेही जैन समुदायाला सांगितले. मराठी माणसांना मुद्दाम त्रास दिला जातोय, मराठी माणसांवर दादागिरी केली जाते, असे शॉर्मा व्यावसायिकाने सांगितले. 

सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया 

यानंतर सोशल मीडियावर मराठी माणसांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.आज खऱ्या अर्थाने मराठी माणूस जागा झाला आहे. गर्व आहे जय महाराष्ट्र, अशी प्रतिक्रिया एकाने दिली आहे. भाऊ भीड तू बिन्दास्त. आम्ही आहोत सगळे, अशी प्रतिक्रियाही आली आहे. परळ सारख्या ठिकाणी हे होते आहे म्हणजे विचार करा अख्ख्या मुंबईत काय चालू असेल. महापालिकेत भाजप आल्यापासून अजूनच शेफारलेत हे, अशी एक प्रतिक्रिया आलीय. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे आणि हिथे आवाज सुद्धा फक्त मराठी माणसाचा असेल..भाषावार प्रांत रचना झालेली आहे त्यामुळे ज्यांना त्रास होत असेल त्यांनी आपल्या आपल्या राज्यात जावे मराठी माणसाला उपदेश देऊ नये, अशी प्रतिक्रिया एका यूजरने दिलीय. लालबाग परेल 35% गुजराती आणी जैन झालं आहे, येत्या 15 वर्षात 50%होणार आहे,  लवकरच परिणाम भोगायला तयार रहा, असा इशारा एका यूजरने कमेंटमधून दिलाय.  मुंबईमध्ये राहून मराठी माणसालाच व्यवसाय करू देत नाहीत, विरोध आणि धमक्या दिल्या जात आहेत. आपल्या राज्यात आपल्या माणसालाच अडवण्याचा हा प्रकार खूपच दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

