जीरेटोपावर झेंडा प्रकरणी जैन समाजाचा मराठीतून माफीनामा! 'शिवतिर्था'वर राज ठाकरेंनी झापलं, 'तुमची डोकी...'

मुंबईमधील मालाड येथे काही दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिरे टोपावर जैन समाजाचा झेंडा लावल्याची एक वादग्रस्त घटना घडली होती. या घटनेमुळे शिवप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर, मालाड येथील जैन समाजाच्या मुख्य पदाधिकाऱ्यांनी आणि शिष्टमंडळाने आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी भेट घेतली. घडलेल्या प्रकाराबाबत जैन समाजाच्या वतीने राज ठाकरेंकडे लेखी माफीनामा सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी राजसाहेब ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेचा मान राखत, आपल्या खास शैलीत जैन समाजाच्या प्रतिनिधींना समज दिली.
जैन समाजाच्या प्रतिनिधींनी घडलेल्या घटनेबद्दल मनापासून दिलगिरी व्यक्त केली असून, कोणत्याही समाजाच्या किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्मितेला ठेच पोहोचवण्याचा आमचा हेतू नव्हता, असे स्पष्ट केले. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत आणि सामाजिक सलोखा राखला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी मनसे अध्यक्षांना दिली.
मुंबईत सध्या ठिकठिकाणी दुकानांच्या पाट्या किंवा मराठी फलकांवर पांढरे पट्टे मारण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. यामुळे जैन आणि मराठी समाजात विनाकारण वाद निर्माण होत आहेत. हे वाद तातडीने थांबले पाहिजेत आणि मराठी अस्मितेचा आदर राखलाच गेला पाहिजे," अशा कडक शब्दात राज ठाकरेंनी शिष्टमंडळाला सुनावले. या भेटीनंतर मालाडमधील तो वाद आता शांततेने मिटल्याचे चित्र असून, मनसेकडून मराठी अस्मितेबाबतची भूमिका नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा ठामपणे मांडण्यात आल्याचं मनसैनिकांचं म्हणणं आहे.
"तुम्ही राजकीय पक्षाच्या नादी लागून आमच्यावर येऊ नका. तुमचा वापर केला जातोय. तुमची डोकी भडवली जात आहेत. तुमची डोकी भडकली एवढीच भडकतील. आमची डोकी भडकली तर केवढी भडकतील. धर्म धर्माच्या ठिकाणी. धर्माचं काम करा, कोण नाय म्हणतंय तुम्हाला? आजपर्यंत तुम्हाला कोणी अडवलंय? जैनमुनी माझ्या घरी येऊन गेलेत. जेवून गेलेत. तुमच्या समाजातील लोकांना हे सांगा," असं राज ठाकरे जैन समाजातील पदाधिकाऱ्यांना म्हणाले.
जैन समाजाने राज ठाकरेंना मराठीमधून लिहून दिलेलं माफीपत्र खालीलप्रमाणे:
मालाड पूर्वेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिरेटोपाचं शिल्प चौकात लावण्यात आलं आहे. या जिरेपोटापाच्या शिल्पावर महाराजांच्या जिरेटोपावर जाऊन जैन बांधवांपैकी एकाने पांढरा झेंडा लावला. या शिल्पाच्या आजूबाजूला असलेल्या चौथऱ्यावर चढून जैन समाजाचा हा झेंडा लावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही माहिती मालाडमधील मनसे विभागाध्यक्ष महेश फरकासे यांना समजताच त्यांनी कार्यकर्त्यांसहीत या शिल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत महेश फरकासे यांनी या चौकात धाव घेत हा झेंडा लावणाऱ्याला शोधून काढलं. यानंतर मनसैनिकांनी या जैन बांधवांना हा झेंडा काढण्यास सांगून त्यांना माफी मागायला लावली. महेश फरकासे यांचे कार्यकर्ते या ठिकाणी पोहोचल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनीही या ठिकाणी धाव घेतली.
मनसैनिकांनी या साऱ्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला शोधून काढत पोलिसांसमोरच त्याच्याकडून माफी मागून घेतली. "छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे. त्यांच्या जिरेटोपावर तुम्ही झेंडा लावला. तुम्हाला हा अधिकार कोणी दिला? शिवाजी महाराज कोण हे तुम्हाला माहिती नाही का?" असा जाब मनसैनिकांनी या जैन व्यक्तीला विचारला. मनसैनिकांनी इशारा दिल्यानंतर या जैन व्यक्तीने हात जोडून, "माझ्याकडून चूक झाली आहे," असं म्हणत माफी मागितली आणि जिरेपोटावर लावलेला झेंडा काढला. जैन व्यक्ती हा झेंडा काढत असताना मनसैनिकांनी, "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...", "जय भवानी, जय शिवाजी" अशा घोषणाही दिल्या. या पुढे अशी चूक होता कामा नये, असा इशाराही मनसैनिकांनी या जैन व्यक्तीला तिला.