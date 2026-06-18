मुंबईत शिवरायांच्या जिरेटोप शिल्पावर जैनांनी लावला झेंडा! मनसैनिक तिथं पोहोचले अन्... | Video

Jain Flag On Chatrapati Shivaji Maharaj Jiretop Statue: जैन समाजातील संतांच्या आगमनासाठी सोसायट्यांमध्ये मारण्यात येणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्यांंवरुन मुंबईमध्ये राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झालेली असतानाच एक वेगळीच बातमी समोर आली आहे. मालाडमध्ये एक विचित्र घटना घडली असून या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिरेटोपावच्या शिल्पावर पांढरा झेंडा लावण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणाची माहिती मिळताच मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे शिल्प असलेल्या ठिकाणी धाव घेऊन हा झेंडा लावण्यास जबाबदार असलेल्या जैन व्यक्तीला जाहीर माफी मागायला लावली. या साऱ्या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय.
मालाड पूर्वेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिरेटोपाचं शिल्प चौकात लावण्यात आलं आहे. या जिरेपोटापाच्या शिल्पावर महाराजांच्या जिरेटोपावर जाऊन जैन बांधवांपैकी एकाने पांढरा झेंडा लावला. या शिल्पाच्या आजूबाजूला असलेल्या चौथऱ्यावर चढून जैन समाजाचा हा झेंडा लावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही माहिती मालाडमधील मनसे विभागाध्यक्ष महेश फरकासे यांना समजताच त्यांनी कार्यकर्त्यांसहीत या शिल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत महेश फरकासे यांनी या चौकात धाव घेत हा झेंडा लावणाऱ्याला शोधून काढलं. यानंतर मनसैनिकांनी या जैन बांधवांना हा झेंडा काढण्यास सांगून त्यांना माफी मागायला लावली.
महेश फरकासे यांचे कार्यकर्ते या ठिकाणी पोहोचल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनीही या ठिकाणी धाव घेतली. मनसैनिकांनी या साऱ्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला शोधून काढत पोलिसांसमोरच त्याच्याकडून माफी मागून घेतली. "छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे. त्यांच्या जिरेटोपावर तुम्ही झेंडा लावला. तुम्हाला हा अधिकार कोणी दिला? शिवाजी महाराज कोण हे तुम्हाला माहिती नाही का?" असा जाब मनसैनिकांनी या जैन व्यक्तीला विचारला. मनसैनिकांनी इशारा दिल्यानंतर या जैन व्यक्तीने हात जोडून, "माझ्याकडून चूक झाली आहे," असं म्हणत माफी मागितली आणि जिरेपोटावर लावलेला झेंडा काढला. जैन व्यक्ती हा झेंडा काढत असताना मनसैनिकांनी, "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...", "जय भवानी, जय शिवाजी" अशा घोषणाही दिल्या. या पुढे अशी चूक होता कामा नये, असा इशाराही मनसैनिकांनी या जैन व्यक्तीला तिला.
त्यानंतर याच जिरोटोपामागे चौकात लावण्यात आलेला जैन धार्मिक विधींसंदर्भातील बॅनरही मनसैनिकांनी काढायला लावला. पोलिसांच्या उपस्थितीमध्येच मनसैनिकांनी ही माफी मागून घेत झेंडा उतरवून घेतला. सुदैवाने या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची हाणामारी किंवा हिंसाचार झाला नाही.