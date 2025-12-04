English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Instagram वरील 'तो' व्हिडीओ जीवावर बेतला; सात-आठजणांच्या मारहाणीत 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Crime News : पूर्ववैमन्यस्यातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दिवसागणिक भितीदायकरित्या वाढ होत असून, अशीच एक घटना जळगावमध्येही घडली. घटनाक्रम हादरवणारा...   

सायली पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 06:55 AM IST
Instagram वरील 'तो' व्हिडीओ जीवावर बेतला; सात-आठजणांच्या मारहाणीत 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
Jalgaon crime news 7 to 8 people beaten an young 19 yera old boy till death

वाल्मिक जोशी, झी मीडिया, जळगाव : (Jalgaon News) जळगावात घडलेल्या एका घटनेमध्ये सात ते आठ जणांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जळगावात सात ते आठ जणांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू झाला. तुषार चंद्रकांत तायडे असे 19 वर्षीय मयत तरुणाचे नाव आहे, तो जळगावातील समता नगरातील रहिवासी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

सदर घटनेची माहिती मयत तरुणाच्या कुटुंबीयांना मिळताच आरोपींना आमच्या ताब्यात द्या, असं म्हणत आरोपींवर अटक करून कठोर कारवाई करावी यासाठी संतप्त कुटुंबीयांसह
नातेवाईकांनी जिल्हा रुग्णालयासमोर रस्ता रोको आंदोलन केल्याचे दिसून आले. आक्रमक झालेल्या नातेवाईकांनी रस्ता आंदोलन करत जोपर्यंत आरोपींना अटक होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पावित्रा घेतला होता. 

दरम्यान, परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहता पोलिसांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यावर पाऊण तासानंतर आंदोलन मागे घेत नातेवाईकांनी तरुणाच्या मृतदेह ताब्यात घेतला. तरुण त्याच्या आजीवर अंत्यसंस्कार करून यावल तालुक्यात दुचाकीने परत येत असताना रस्त्यात त्याला वाटेतच गाठून सात ते आठ जण चारचाकीतून घेऊन गेले. ज्यानंतर यावल बोरावल रोडवर त्याला बेदम मारहाण केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

जखमी अवस्थेत तरुणाला जळगावच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता तरुणाचा 3 डिसेंबरच्या रात्री 1 वाजता मृत घोषित करण्यात आले.  याप्रकरणी यावल पोलीस ठाण्यात मारहाण करणारे राहुल सोनवणे, विक्रम सोनवणेसह सहा जणांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

का झाली ही मारहाण? 

जुन्या वादातून ही मारहाण झाल्याचे प्रथमदर्शनी तपासांवरून सांगण्यात आले. याशिवाय तरुणाने आरोपीविरुद्ध महिनाभरापूर्वी instagram वर एक व्हिडिओ केला होता, या कारणावरून त्याला मारहाण झाली असे, प्राथमिक चौकशीत समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सध्या या गुन्ह्यातील आरोपी फरार असून त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांनी पथक रवाना केल्याची माहिती देखील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तेव्हा आता आरोपींना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर यंत्रणा कोणती कठोर कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. 

Tags:
Jalgaon newscrime newslatest newsInstagram Videoजळगाव

