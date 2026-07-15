धक्कातंत्र? भाकरी फिरली... जयंत पाटील राज्याचे नवे अर्थमंत्री? थेट फडणवीसांच्या कॅबिनेटमध्ये? म्हणाले, 'आम्ही...'

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी अपघाती निधन झाल्यानंतर राज्याचं अर्थ खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. अजित पवारांच्या निधानंतर यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच मांडला. तेव्हापासून अर्थ खातं मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. मात्र आता हे अर्थ खातं परत मिळावं म्हणून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने हलचाली सुरु केल्या आहेत. राष्ट्रवादीचा अर्थ खात्यावरील दावा कायम असून पुन्हा हे खातं आपल्याला मिळावं यासाठी राष्ट्रवादीकडून पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे एकीकडे ही चर्चा असतानाच मंगळवारी रात्री अचानक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी 'वर्षा' बंगल्यावर पोहोचले. या भेटीदरम्यान प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेही उपस्थित असल्याने दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आलं. दोन्ही पक्ष विलीन झाल्यास जयंत पवारांना अर्थमंत्रीपदही दिलं जाईल अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु झाली. मात्र यावर आता जयंत पाटलांनीच स्पष्टीकरण दिलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने जयंत पाटलांसंदर्भात उलटसुलट चर्चा सुरु झालेल्या असताना त्यांनी पत्रकारांसमोर येऊन माझी आणि प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंशी भेट झाली नाही अशी माहिती दिली. "माझी कोणाशी भेट झाली नाही. मी आत गेल्यावर चहा घेतला आणि बऱ्याच वेळानंतर मुख्यमंत्री बाहेर आले. मुख्यमंत्री कोणाशी भेटले मला माहिती नाही. मी फुटबॉलची मॅच बघत होतो. तेव्हा अनेकांचे मेसेज आले की अशी चर्चा आहे पण मी सकाळी बोलतो असे ठरवले," अशी माहिती पाटील यांनी दिली. पुढे बोलताना उरण- ईश्वरपूरचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुडे यांचे नगराध्यक्ष पद रद्द झाल्याप्रकरणी आक्षेप नोंदण्यात आल्याचं जयंत पाटील म्हणाले.
याच पत्रकार परिषदेमध्ये जयंत पाटलांना तुम्ही भावी अर्थमंत्री अशी चर्चा सुरु असल्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला जयंत पाटलांनी अगदी मोजक्या शब्दात उत्तर दिलं. "आम्ही राष्ट्रवादी शरद पवार साहेब यांच्या मागे आहोत. वारंवार अशा चर्चा का येतायत याचं दुःख होतं," असं जयंत पाटील म्हणाले. या विधानसहीत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कॅबिनेटमध्ये जयंत पाटील अर्थमंत्री होण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम लावला आहे.