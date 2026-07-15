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धक्कातंत्र? भाकरी फिरली... जयंत पाटील राज्याचे नवे अर्थमंत्री? थेट फडणवीसांच्या कॅबिनेटमध्ये? म्हणाले, 'आम्ही...'

जयंत पाटील हे राज्याचे पुढचे अर्थमंत्री असतील अशी चर्चा मागील काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणामध्ये सुरु असतानाच यावर जयंत पाटलांनीच उत्तर दिलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:23 PM IST
धक्कातंत्र? भाकरी फिरली... जयंत पाटील राज्याचे नवे अर्थमंत्री? थेट फडणवीसांच्या कॅबिनेटमध्ये? म्हणाले, 'आम्ही...'
Image Credit: स्वत: जयंत पाटलांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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धक्कातंत्र? भाकरी फिरली... जयंत पाटील राज्याचे नवे अर्थमंत्री? थेट फडणवीसांच्या कॅबिनेटमध्ये? म्हणाले, 'आम्ही...'
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